Anna-Julia Kontio on ajanut hevosauton Overpeltistä Bordeaux'hon. Sunnuntaina maailmancupin osakilpailu.
Anna-Julia Kontio on ajanut hevosauton Overpeltistä Bordeaux'hon. Sunnuntaina maailmancupin osakilpailu.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 6: Juuli Kontio viittä tähteä Bordeaux'ssa ja Mattilan Fatima metriä suomenhevosluokassa Ypäjällä

Sunnuntaina nähdään esteratsastusta laidasta laitaan, kun Kontio hakee Cayadinalleen hyvää onnistumista viiden tähden maailmancupin luokassa ja suurin piirtein samoihin kellonaikoihin selviää, miten käy ihmiskokeessa, joka aloitettiin 15 kuukautta sitten.
Julkaistu

Viikolla 6 esteratsastetaan monipuolisesti.

Suomalaisia kansainvälisissä kisoissa

4.–8.2. Esteratsastus CSI5*-W Bordeaux, FRA / LINKKI  
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve

Warm up -luokka torstaina

Bordeaux'n jälkeen on jäljellä enää Göteborg 18.-22.2.2026 ja sitten ollaankin jo Helsingin Messukeskuksessa 26.2.-1.3.2026.

2.–8.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3 / Opal de Semilly V
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen / Dilithya de Spalbec Z
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Charafino PS, Chatassia PS, Rocky C, Chacenya PS

4.–7.2. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie – K / Maluta, Olonie DP
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Chadera Rouge PS / Campsite PS, Starlight

4.–8.2. Esteratsastus CSI1* Lier, BEL / LINKKI  
Anna Kossmann – Floravol d'Albain, Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule

Lue alta juttu Jone Illin kuulumisista huippupaikassaan Thedinghausenissa, jossa Hevosurheilu Ratsastus kävi viime viikolla vierailulla.

Anna-Julia Kontio on ajanut hevosauton Overpeltistä Bordeaux'hon. Sunnuntaina maailmancupin osakilpailu.
Mitä Markus tekisi?
Kivimetsän Tähti ja Fatima Mattila.
Kivimetsän Tähti ja Fatima Mattila. Kuva: Irmeli Kukka

Kansalliset kilpailut

5.-8.2. Esteratsastus Ypäjä Horse Show 2, BCM Scanhorse, Hevosopisto kerää yli 400 lähtijää
Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki, Pohjola Small Road to Helsinki ja Pohjola Suomenhevoset Road to Helsinki -luokkiin.

Ypäjältä hankitaan viimeiset osallistumisoikeudet HIHS:in suomenhevosten finaaliin. Lähtölistoilla on Paluu satulaan -ratsastaja, toimittaja Fatima Mattila Kivimetsän Tähdellä, joka saa häneltä paljon kehuja selväpäisyydestään ja hyvästä hyppytyylistään. Matka Oulusta Ypäjälle on pitkä, Mattilan porukat lähtevät 600 kilometrin ajomatkalleen lauantaiaamuna. Karsinapaikka on varattu Jukka Rantasen tallista.

Aikoinaan ammatikseenkin ratsastanut Mattila tempautui vuoden 2025 Horse Show'ssa tunnelmaan ja päätti yrittää päästä kilpailemaan Horse Show'hun 2026. Ratsuksi valikoitui suomenhevonen ja haasteessa on ollut käännettä käänteen perään. Nyt ollaan kuitenkin päästy jo tähän asti.

Pohjola Suomenhevoset semifinaalissa metrin esteillä on 15 lähtijää, joista 12 saa paikan Horse Show'ssa. Tosin Vionetalla paikka jo on, joten sen voittaessa paikka siirtyy seuraavalle.

Suomenhevosten semifinalistit:

Ahtila Reetta Castor Tähtinen

Ahtila Reetta Kardemumma

Haukilehto Linnea Vionetta

Johansson Ida Telman Hilma

Kallio Ilona Ilonan Valo

Kivimäki Emma Päällikkö

Lamberg Lotta Mäntyniemen Einar

Lehtonen Ronja Mori Rols

Mattila Fatima Kivimetsän Tähti

Nieminen Maija Suojari

Pajunen Paula Rinna Lågland

Sokka Johanna Rokki Rols

Tapani Jussi Kittilän Keisari

Tapani Jussi El Reino

Vastamaa Venla Mattilan Toivo.

Anna-Julia Kontio on ajanut hevosauton Overpeltistä Bordeaux'hon. Sunnuntaina maailmancupin osakilpailu.
Paluu satulaan 22: Kivimetsän Tähti on hyväntuulinen jätkä, jolle käy kaikki

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi