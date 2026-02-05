Ratsastuksen viikko 6: Juuli Kontio viittä tähteä Bordeaux'ssa ja Mattilan Fatima metriä suomenhevosluokassa Ypäjällä
Viikolla 6 esteratsastetaan monipuolisesti.
Suomalaisia kansainvälisissä kisoissa
4.–8.2. Esteratsastus CSI5*-W Bordeaux, FRA / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
Warm up -luokka torstaina
Bordeaux'n jälkeen on jäljellä enää Göteborg 18.-22.2.2026 ja sitten ollaankin jo Helsingin Messukeskuksessa 26.2.-1.3.2026.
2.–8.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3 / Opal de Semilly V
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen / Dilithya de Spalbec Z
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Charafino PS, Chatassia PS, Rocky C, Chacenya PS
4.–7.2. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie – K / Maluta, Olonie DP
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Chadera Rouge PS / Campsite PS, Starlight
4.–8.2. Esteratsastus CSI1* Lier, BEL / LINKKI
Anna Kossmann – Floravol d'Albain, Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule
Lue alta juttu Jone Illin kuulumisista huippupaikassaan Thedinghausenissa, jossa Hevosurheilu Ratsastus kävi viime viikolla vierailulla.
Kansalliset kilpailut
5.-8.2. Esteratsastus Ypäjä Horse Show 2, BCM Scanhorse, Hevosopisto kerää yli 400 lähtijää
Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki, Pohjola Small Road to Helsinki ja Pohjola Suomenhevoset Road to Helsinki -luokkiin.
Ypäjältä hankitaan viimeiset osallistumisoikeudet HIHS:in suomenhevosten finaaliin. Lähtölistoilla on Paluu satulaan -ratsastaja, toimittaja Fatima Mattila Kivimetsän Tähdellä, joka saa häneltä paljon kehuja selväpäisyydestään ja hyvästä hyppytyylistään. Matka Oulusta Ypäjälle on pitkä, Mattilan porukat lähtevät 600 kilometrin ajomatkalleen lauantaiaamuna. Karsinapaikka on varattu Jukka Rantasen tallista.
Aikoinaan ammatikseenkin ratsastanut Mattila tempautui vuoden 2025 Horse Show'ssa tunnelmaan ja päätti yrittää päästä kilpailemaan Horse Show'hun 2026. Ratsuksi valikoitui suomenhevonen ja haasteessa on ollut käännettä käänteen perään. Nyt ollaan kuitenkin päästy jo tähän asti.
Pohjola Suomenhevoset semifinaalissa metrin esteillä on 15 lähtijää, joista 12 saa paikan Horse Show'ssa. Tosin Vionetalla paikka jo on, joten sen voittaessa paikka siirtyy seuraavalle.
Suomenhevosten semifinalistit:
Ahtila Reetta Castor Tähtinen
Ahtila Reetta Kardemumma
Haukilehto Linnea Vionetta
Johansson Ida Telman Hilma
Kallio Ilona Ilonan Valo
Kivimäki Emma Päällikkö
Lamberg Lotta Mäntyniemen Einar
Lehtonen Ronja Mori Rols
Mattila Fatima Kivimetsän Tähti
Nieminen Maija Suojari
Pajunen Paula Rinna Lågland
Sokka Johanna Rokki Rols
Tapani Jussi Kittilän Keisari
Tapani Jussi El Reino
Vastamaa Venla Mattilan Toivo.