Ratsastuksen viikko 6: Juuli Kontio viittä tähteä Bordeaux'ssa ja Mattilan Fatima metriä suomenhevosluokassa Ypäjällä

Kansalliset kilpailut

5.-8.2. Esteratsastus Ypäjä Horse Show 2, BCM Scanhorse, Hevosopisto kerää yli 400 lähtijää

Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki, Pohjola Small Road to Helsinki ja Pohjola Suomenhevoset Road to Helsinki -luokkiin.

Ypäjältä hankitaan viimeiset osallistumisoikeudet HIHS:in suomenhevosten finaaliin. Lähtölistoilla on Paluu satulaan -ratsastaja, toimittaja Fatima Mattila Kivimetsän Tähdellä, joka saa häneltä paljon kehuja selväpäisyydestään ja hyvästä hyppytyylistään. Matka Oulusta Ypäjälle on pitkä, Mattilan porukat lähtevät 600 kilometrin ajomatkalleen lauantaiaamuna. Karsinapaikka on varattu Jukka Rantasen tallista.

Aikoinaan ammatikseenkin ratsastanut Mattila tempautui vuoden 2025 Horse Show'ssa tunnelmaan ja päätti yrittää päästä kilpailemaan Horse Show'hun 2026. Ratsuksi valikoitui suomenhevonen ja haasteessa on ollut käännettä käänteen perään. Nyt ollaan kuitenkin päästy jo tähän asti.

Pohjola Suomenhevoset semifinaalissa metrin esteillä on 15 lähtijää, joista 12 saa paikan Horse Show'ssa. Tosin Vionetalla paikka jo on, joten sen voittaessa paikka siirtyy seuraavalle.

Suomenhevosten semifinalistit:

Ahtila Reetta Castor Tähtinen

Ahtila Reetta Kardemumma

Haukilehto Linnea Vionetta

Johansson Ida Telman Hilma

Kallio Ilona Ilonan Valo

Kivimäki Emma Päällikkö

Lamberg Lotta Mäntyniemen Einar

Lehtonen Ronja Mori Rols

Mattila Fatima Kivimetsän Tähti

Nieminen Maija Suojari

Pajunen Paula Rinna Lågland

Sokka Johanna Rokki Rols

Tapani Jussi Kittilän Keisari

Tapani Jussi El Reino

Vastamaa Venla Mattilan Toivo.