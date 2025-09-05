Harvinaista herkkua tarjolla ratsastusjousiammunnan SM:issä: "Kisat tulevat olemaan superkovat"

Espoossa sijaitsevan Fagerängin tallin järjestämään kilpailuun osallistuu 27 ampujaa, jotka jakautuvat kahteen kategoriaan: senioreihin ja junioreihin. Kilpailua on mahdollista seurata paikan päällä sekä YouTubesta, jossa on joka päivä suora lähetys.

Perjantaina kilpailu avataan torni90-radalla, jossa ratsastaja ampuu laukkaavan hevosen selästä 90 metriä pitkän radan puolivälissä sijaitsevaan torniin mahdollisimman monta nuolta mahdollisimman nopeassa vauhdissa. Maksimiaika suoritukselle on 18 sekuntia. Kilpailukierroksia on kuusi.

Lauantaina nostetaan hieman tempoa raid234-radalla. Samanlainen 90 metrin rata sisältää jälleen kuusi kisakierrosta, mutta kahdella ensimmäisellä kierroksella ammutaan kahta taulua, kierroksilla kolme ja neljä on kolme taulua ja kierrokset viisi ja kuusi sisältävät neljä taulua. Maksimiaika on 14 sekuntia.

Sunnuntaina onkin aika siirtyä hunt-radalle. Rata polveilee kisapaikan ympärillä, kuten kenttäkisan maastokoe. Radalla on perinteisten jousiammuntamaalien lisäksi ammuttavana myös eläinhahmoja sekä hyppää ja ammu -este. Siinä ratsastaja hyppää maastoesteen ampuen samalla maalitaulua.

Kaikkien kolmen osakilpailun yhteistulosten perusteella sunnuntai-iltana on selvillä uudet Suomen mestarit.

Kilpailun johtaja Niklas Häggblom odottaa kisaa odottavaisin mielin.

" Olemme tehneet hyvällä porukalla valmisteluita ja rakennettu uusi torni/raid rata. Valmistelut ovat sujuneet hyvin, vaikka hommaa onkin ollut todella paljon ja päivät pitkiä."

Häggblom onkin erittäin kiitollinen toimivasta yhteistyöstä pääjärjestäjien talli Fagerängin, Suomen ratsastusjousiampujain liiton, Etelä-Suomen ratsastusjousiampujien sekä Elrohirin kanssa ja huomauttaa:

"SM-kisojen liveä kannattaa katsoa ja jakaa linkkiä myös muille. Olemme saaneet Suomen parhaat ratsukot koolle ja kisat tulevat olemaan superkovat! Livessä tullaan näkemään hienoa ratsastusta ja hienoa jousiammuntaa. Harvoin on Suomessa tälläistä herkkua tarjolla".

Lisätietoa kilpailusta: https://www.esraja.fi/sm-2025

YouTube-live: https://www.esraja.fi/sm-2025/yleisöinfo/livestream