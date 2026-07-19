Päivi Savilahti-Bäckman hakee SRL:n hallitukseen

Friskalan Ratsastuskoulun yrittäjä ja Friskalan Ratsastajat -seuran puheenjohtaja Päivi Savilahti-Bäckman kertoo hakevansa Suomen Ratsastajainliiton hallituspaikalle 30.8. kokouksessa ja toimittavansa hakemuksen vaalivaliokunnalle.

Savilahti-Bäckman perustelee ehdokkuutensa näin:

"Ratsastajainliitto on tällä hetkellä suuren ulkoisen ja sisäisen muutospaineen alaisena. Hallitustyö on erittäin mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Haasteista on pyrittävä selviytymään mahdollisimman hallitusti, ja liiton toimintakyky on säilytettävä koko muutosprosessin ajan.

Monipuolinen koulutukseni (KTM, talousasiat ja hevosala) sekä työkokemukseni tilintarkastajana ja ratsastuskouluyrittäjänä tukevat tehtävän menestyksekästä hoitamista.

Liiton talouteen liittyvät tehtävät ovat minulle työkokemukseni kautta tuttuja. Liittokokouksen asettaman tarkastusryhmän jäsenenä olen jo perehtynyt osaan liiton talouteen liittyvistä haasteista sekä hallituksen tulevista tehtävistä. Talousasioissa pidän tärkeänä luotettavan tiedon tuottamista ja avointa viestintää jäsenistölle.

Hevosalan edunvalvonta sekä yhteistyön kehittäminen alan eri toimijoiden välillä ovat lähellä sydäntäni. Haasteita alalla riittää, esimerkiksi yhteisten asioiden edistämisessä, harrastajien ja kilpailijoiden kuuluessa samaan liittoon. Yhteistyön ja suuremman yhteisön tuomia etuja tulee kehittää ja tuoda paremmin jäsenistön tietoisuuteen: Liiton jäsenyyden vetovoimaa on edistettävä jatkossa, jotta saadaan enemmän ratsastuksen harrastajia liittymään jäseniksi.

Hevosalan opintojeni myötä olen pohtinut myös alan koulutuksen sisältöä sekä osaavan työvoiman riittävyyttä tulevaisuudessa.

Olen luonteeltani rauhallinen, sosiaalinen ja tarvittaessa päättäväinen. Tilintarkastajana ja yrittäjänä olen tottunut työskentelemään pitkäjänteisesti ja joustavasti useiden eri tahojen kanssa, jotta yhteisten tavoitteiden saavuttaminen mahdollistuu. Tiedostan hallituksen jäsenen tarpeen verkostoitua ja löytää tarkoituksenmukaiset yhteistyökumppanit. Esimiestehtävät erilaisissa organisaatioissa ovat minulle tuttuja. Työyhteisön hyvinvointi ja sen jatkuva kehittäminen ovat minulle tärkeitä.

Ratsastusurheilussa minulla on kilpailukokemusta 1980-luvulta, jolloin kilpailin maajoukkuetasolla kenttäratsastuksessa (valiomerkkipistevoittaja, kenttäratsastus, nuoret 1985). 2000-luvulla olen kilpaillut helpoissa luokissa sekä este- että kouluratsastuksessa ja kouluttanut omia hevosiani. Vanhin lapseni valmistui ratsastuksenohjaajaksi vuonna 2018, joten ratsastuskouluyrittäjänä saan apua myös perhepiiristä.

Ratsastusseuratoiminta on ollut osa jokapäiväistä elämääni yrittäjyyteni myötä. Järjestötoiminta on minulle tuttua myös toimittuani Ekonomföreningen Merkur rf hallituksessa usean vuoden ajan."