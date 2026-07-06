Glomsin Ratsastajien puheenjohtaja Merja Alastalo ehdolla SRL:n uuteen hallitukseen

Glomsin Ratsastajat ry on nimennyt puheenjohtajansa Merja Alastalon ehdokkaaksi Suomen Ratsastajainliiton uuteen hallitukseen. Uusi hallitus valitaan SRL:n ylimääräisessä liittokokouksessa 30. elokuuta 2026.

Alla seuran julkaisema tiedote:



Glomsin Ratsastajien hallitus katsoo, että Merja Alastalon osaamista tarvitaan nykyisessä toimintaympäristössä juuri nyt. Hänellä on vahva ammatillinen tausta erityisesti maineenhallinnassa, kriisiviestinnässä ja muutosjohtamisessa.



Merja Alastalo on pitkän linjan hevosharrastaja. Ratsastamisen hän aloitti 7-vuotiaana, ja omia hevosia hänellä on ollut yli 20 vuotta. Alastalo on Espoossa Cypis-tallilla toimivan Glomsin Ratsastajien puheenjohtaja ja SRL:n vastuullisuustyöryhmän jäsen.



"Koen, että minulla olisi paljon annettavaa tässä jokseenkin jopa kaoottisessa tilanteessa SRL:n toiminnan kehittämiseen liiton hallituksen jäsenenä. Edustan jäsenten enemmistöä eli harrastajia, eikä minulla ole sidonnaisuuksia hevosalalla, vaan pystyn tarkastelemaan asioita ammatillisen osaamiseni kautta objektiivisesti", sanoo Merja Alastalo.



Viestintäjohtajana työskentelevällä Merja Alastalolla on yli 20 vuoden kokemus yritysviestinnän vastuullisista tehtävistä ja johtoryhmätyöskentelystä suurissa kansainvälisissä yrityksissä. Vallitsevassa tilanteessa Merja Alastalon ammatillisesta osaamisesta olisi merkittävää hyötyä SRL:lle.



"Merja Alastalo on osoittanut seuratyössä, että hänellä on kyky vahvistaa luottamusta ja rakentaa kestävää yhteistyötä. Hänellä on taito viedä uudistuksia eteenpäin suunnitelmallisesti ja osallistavasti. Talliyhteisössä Merja on ehdottomasti yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä ylläpitävä ja lisäävä voima", sanoo Cypis-tallin omistaja Kiti Santamala.



Glomsin Ratsastajat uskoo, että Merja Alastalo olisi oivallinen valinta SRL:n hallitukseen kehittämään toimintaa avoimempaan, vastuullisempaan ja osallistavampaan suuntaan. Seura pitää tärkeänä, että SRL:n uudessa hallituksessa olisi vahvaa organisaatioviestinnällistä osaamista ja kykyä johtaa muutosta tilanteessa, jossa koko lajiyhteisöltä vaaditaan yhtenäisyyttä ja selkeää suuntaa.