Koordinaattori Mäkinen lähetti jälleen avoimen kirjeen SRL:n jäsenille – aiheena kevätkokous

Kirje:

Arvoisat SRL:n kokousedustajat ja jäsenistö,

30.6.2026 klo 16.00 järjestettävässä SRL:n kevätkokouksen jatkokokouksessa tehdään päätöksiä, joilla on pitkäaikaisia vaikutuksia liiton toimintaan. Päällimmäisenä ovat vastuukysymykset, toimintakulttuuri ja viime kädessä jäsenistön luottamus liiton johtoon.

Jäsenistössä on pitkään ilmaistu tyytymättömyyttä liiton hallituksen toimintaan.

Sääntömääräisissä vuosikokouksissa hyväksyttyjä päätöksiä hallitus on valikoidusti jättänyt kokonaan tai osittain toimeenpanematta vastoin yhdistyslakia ja liiton sääntöjä. Myös jäsenviestintä on osoittautunut puutteelliseksi ja osittain harhaanjohtavaksi.

Kevään aikana laajemmin esiin nousseet epäkohdat ja niistä syntynyt kriisi ovat vain yksi, joskin merkittävä osoitus liiton uudistamistarpeista - ja nyt on sen aika!

12.6.2026 julkistettiin kevätkokouksessa 19.4. yksimielisesti nimetyn tarkastustyöryhmän (TR) raportti sekä hallituksen tilaama tilintarkastusyhteisö Tuokko Ltd:n selvitys. Näistä on muodostunut jäsenistölle aiempaa laajempi kuva tapahtumista, jotka ovat johtaneet yhä syvenevään luottamuskriisiin.

Kokousedustajien ja jäsenistön huomioitavaksi ennen kevätkokouksen jatkokokousta 30.6. jää erityisesti:

1. Hallinnon ja talouden valvontavastuiden laiminlyönti

Tarkastustyöryhmän, tilintarkastajan sekä Tuokon raporttien perusteella hallitus on laiminlyönyt hallinnon ja talouden valvontavastuut usean vuoden ajan.

2. Pitkäaikaiset puutteelliset toimintatavat

Raporteissa esiin tuodut havainnot tuovat ilmi merkittäviä puutteita, jotka viittaavat pitkään jatkuneisiin moitittaviin toimintatapoihin, joista vallan keskittäminen hyvin pienelle joukolle nousee keskeiseksi.

3. Tarkastustyöryhmän selvitystyön vaikeuttaminen

Tarkastustyöryhmän työn alusta alkaen ilmeni hallituksen toimia, jotka vaikeuttivat ryhmän työn toteuttamista. Nämä liittyivät erityisesti selvityksen rajauksiin, aineiston saatavuuteen sekä prosessin aikana muuttuviin perusteluihin. Nämä eivät miltään osin kuvasta kevätkokouksen pöytäkirjan mukaisia päätöksiä tai tahtotilaa.

4. Hallitus vaikeutti tarkastustyöryhmän viestintää jäsenistölle

Prosessin aikana hallitus on useaan otteeseen käyttänyt liiton viestintäkanavia jäsenistön informointiin, sisältäen myös hallituksen henkilökohtaisia näkemyksiä. Tarkastustyöryhmän työhön sisältyvää viestintää hallitus ei sen sijaan välittänyt jäsenistölle toivotusti.

5. Hallitus ei luovuttanut Tuokko Ltd:lle tärkeää Hyvä Hallintotapa -dokumenttia

Hallituksen tilaama Tuokko Ltd:n selvitys tukee osittain tarkastustyöryhmän havaintoja. Huomioitavaa on kuitenkin, että Tuokko Ltd:n käytettävissä ei ollut kaikkea arvioinnin kannalta olennaista aineistoa, mukaan lukien hallituksen vastuiden arvioinnin kannalta merkityksellinen Hyvä Hallintotapa, jonka takia Tuokon lausunto on tärkeiltä osin puutteellinen.

Hallituksen pitkäaikaisen moitittavan toiminnan sekä erityisesti maa- ja metsätalousministeriön (MMM) 330 000 €:n tuen menetyksen vuoksi hallitukselle ei tule myöntää vastuuvapautta 30.6.2026 kevätkokouksen jatkokokouksessa!

Kokouksessa tulee avoimesti keskustella, mihin toimenpiteisiin tilanteen johdosta tulee ryhtyä mahdollisimman pian!

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa seurojen olisi tärkeää käydä asiasta avointa vuoropuhelua myös oman jäsenistönsä kanssa, sillä kokouksessa käytettävä ääni on jäsenyhteisön ääni, ei seuran hallituksen tai yksittäisen henkilön henkilökohtainen kannanotto.

Toivottavaa on, että kokousedustajat saapuvat jatkokokoukseen itse paikalle Hotel Scandic Pasilaan tai muussa tapauksessa Teamsin välityksellä. Ilmoittautuminen viimeistään 29.6.2026 klo 10.00.

Tervetuloa vaikuttamaan - Ratsastus ja SRL ansaitsevat vastuullisen johdon, joka jäsenistön myötävaikutuksella luotsaa lajiamme kohti 2030-lukua!