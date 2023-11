Kysyimme, onko valtakirjaäänestäminen tätä päivää? Perusteltuja vastauksia tuli puolesta ja vastaan

Hyvät toimintatavat

Valtakirjaa ja vaalivaliokuntaa kannattavia kommentteja löytyy. Niissä tuodaan esille se, että valtakirjan esittäminen järjestöissä ja yhdistyksissä ihan normaali menettely ja yhdistyslain mukainen. Sekin tulee vastauksissa ilmi, että koska kaikilla ei ole mahdollisuutta tulla paikanpäälle, valtakirjat mahdollistavat moniäänisemmän jäsenistön.

"Vaalivaliokunnan etu on siinä että ennakkoilmoittautumisia ehdokkuuteen tehdään hyvissä ajoin ennen kokousta, jolloin jäsenet pääsevät tutustumaan hyvissä ajoin. Vaalipaneelin järjestäminen on hyvää vaalityötä. Ilman vaalivaliokuntaa on mahdollista, että enemmän ehdokkaita ilmoittautuu vasta kokouksessa jolloin ehdokkaisiin tutustuminen jää ohueksi", avoimissa kommenteissa kirjoitetaan.

"Vaikka käytetään sähköisiä äänestysjärjestelmiä, on äänioikeutta käyttävän jotenkin osoitettava että on joltain jäsenjärjestöt saanut oikeuden edustaa. Valtakirja on tapa osoittaa tämä oikeus", yksi lukija kommentoi.

"Äänestysoikeus on vain seuroilla, talleilla ja muilla yhteisöjäsenillä. Ihan jokaisella tulee olla valtakirja vahvistaakseen, että hänellä on oikeus edustaa ko.tahoa. Kenelläkään yksittäisellä henkilöllä ei ole äänestysoikeutta. Koko keskustelu valtakirjojen tarpeettomuudesta on ihan kummallinen ja ihmetyttää, eikö ihmisillä ole ymmärrystä siitä, miten yhdistysten ja liiton päätökset tehdään", kirjoittaa toinen vastaaja.