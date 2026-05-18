TRS 100 vuotta - ”Erittäin onnistuneet juhlat, sen voi sanoa"
Tampereen ratsastusseura juhli 100-vuotista taivaltaan lauantai-iltana hotelli Tammerissa – samassa paikassa missä seura aikoinaan vuonna 1926 perustettiin. Seuran pitkäaikaiset jäsenet Riitta Berglund ja Okki Jalkanen olivat todella tyytyväisiä juhliin.
”Erittäin onnistuneet juhlat, sen voi sanoa”, kertoo Jalkanen. ”Hyvä ohjelma ja noutopöydän ruuat olivat erinomaisia”, jatkaa Berglund.
Illan puhujina toimivat seuran puheenjohtaja Anna-Maija Nummi sekä kunniapuheenjohtaja Håkan Sandbacka. TRS sai 100-vuotislahjakseen sekä taidetta, että Okki Jalkasen lahjoittaman, hänen edesmenneen miehensä Lauri Jalkasen kirjoittaman ”Suomen ratsujalostus” -teoksen.
Kun katkarapuskågenit ja muut alkupalapöydän herkut, vasikka punaviinikastikkeessa valkosipuli-kermaperunoiden kera ja täytekakkukahvit oli syöty, oli tanssin vuoro live-bändin säestyksellä.
”Menin heti hakeen miehiä”, kertoo Berglund ja jatkaa: ”koska rakastan tanssimista ja ruuan jälkeen pitää saada liikuntaa!”
”Ja tuttuja oli todella paljon, monen kanssa ei olla nähty pitkään aikaan. Musiikki oli mun makuun liian kovalla, mutta kyllä pitää sanoa että todella kivaa oli!”
Kuten ratsastusjuhlissa aina, näissä 100-vuotisjuhlissakin nostettiin yhteisesti Hevosen Malja.