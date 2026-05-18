TRS 100 vuotta - ”Erittäin onnistuneet juhlat, sen voi sanoa"

Kun katkarapuskågenit ja muut alkupalapöydän herkut, vasikka punaviinikastikkeessa valkosipuli-kermaperunoiden kera ja täytekakkukahvit oli syöty, oli tanssin vuoro live-bändin säestyksellä.

”Menin heti hakeen miehiä”, kertoo Berglund ja jatkaa: ”koska rakastan tanssimista ja ruuan jälkeen pitää saada liikuntaa!”

”Ja tuttuja oli todella paljon, monen kanssa ei olla nähty pitkään aikaan. Musiikki oli mun makuun liian kovalla, mutta kyllä pitää sanoa että todella kivaa oli!”

Kuten ratsastusjuhlissa aina, näissä 100-vuotisjuhlissakin nostettiin yhteisesti Hevosen Malja.