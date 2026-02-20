Tuomarinkartanon neljästä tallista vain yhdessä on todettu virusta: "Olemme muuttaneet koko mäen hevosliikenteen"

EHV-1 -virus on tehnyt pahaa jälkeä Tuomarinkartanon Kilpatallissa. Vahvistamattomien tietojen mukaan neljä tallin hevosista on kuollut.

Tuomarinkylän hevosurheilukeskuksessa on kolme muutakin talliyritystä, ratsastuskoulut Tuomarinkylän ratsastuskoulu ja Tuomarinkylän ratsastusopisto, sekä yksityishevosten Tuomarinkylän Talli Oy.

Näissä talleissa ei toistaiseksi ole ilmennyt sairaustapauksia, mutta huoli on suuri. Tallit ovat ryhtyneet toimimaan ja pistäneet käytäntöön sananmukaisesti omaehtoisen karanteeninsa: kaksi ratsastuskoulua käyttää ainoastaan isoa, vanhempaa maneesia ja Talli Oy vain uudempaa maneesia, jotta myöskin näiden tallien hevosten välinen kanssakäyminen pidetään minimissään. Kilpatallin hevoset eivät tällä hetkellä käytä kumpaakaan maneesia ja myös kentälle, joka on niiden käytössä, kuljetaan reittiä trailereiden parkkipaikan kautta, joka kiertää muut tallit.

Tuomarinkylän Talli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Suvi Valkeiskangas kertoo, että he toimivat täysin eläinlääkärien ohjeen mukaan. Myös ihmisille on annettu tiukat ohjeet desinfioinnista ja kulkuteistä mitä saa käyttää.

”Kaikki me kolme tallia tehdään hyvää yhteistyötä, ja haluan erityisesti kiittää Kilpatallia siitä, että he reagoivat ja tiedottivat niin nopeasti tästä kamalasta tilanteesta. Meillä hevoset ovat kunnossa. Olemme yhdessä muuttaneet koko mäen hevosliikenteen niin, ettei minkäänlaista kohtaamista Kilpatallin hevosten kanssa tapahdu, jopa parkkipaikat on erotettu niin että autonrenkaiden jäljetkään eivät kohtaa."

Valkeiskangas painottaa, että "ihan kaikki mikä inhimillisesti on mahdollista, tehdään ettei tauti pääsisi leviämään".

Myös Tuomarinkylän Ratsastusopiston toimitusjohtaja Tiina Höri-Santala vahvistaa, että heidän tallissaan hevoset ovat terveitä.

Peppi Aalto Tuomarinkylän Ratsastuskoulusta kertoo, että he päättivät vetäytyä Helsinki Horse Show'n talutusratsastuksesta omilla hevosillaan.

"Parempi näin sekä Horse Show'hun tuleville kilpahevosille että meidän hevosille, että kaikki kontaktit pidetään nyt minimissä", hän perustelee.

Ratsastuskoululla on tiukka ohjeistus omille tuntiratsastajille.

”Nyt on mahdollista käydä vain meillä tunneilla. Jos haluaa käydä myös muualla, sitten ei tällä hetkellä ole asiaa meille. Meillä on myös eläinlääkärin kanssa laadittu valmis suunnitelma eri tilanteiden varalle, ja opastamme desinfioinnissa ja muussa. Hirveän hyvin oppilaat ovat ottaneet vastaan nämä ohjeet, kaikilla meillä tietenkin suru naapuritallin kauheasta tilanteesta”, kertoo Aalto.