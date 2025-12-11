Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta: Hevosten tietyistä varusteista tulisi luopua

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta muistuttaa tänään torstaiaamuna julkaistussa tiedotteessaan, että kaikki hevosen pään alueelle painetta kohdistavat välineet aiheuttavat riskin hevosen hyvinvoinnin heikkenemiselle.

Tiedote jatkuu näin: Tutkimusnäytön perusteella osa varusteista aiheuttaa jopa merkittäviä riskejä. Tällaisia varusteita ovat esimerkiksi kankikuolain, crescendo-kuolain, puoltajankuolain, kieliside sekä sellaiset apuohjat, jotka sitovat hevosen päätä sen kehoon estäen hevosen luontaista liikettä.

Neuvottelukunta esittää, että järjestäytyneen hevosurheilun (raviurheilu, kouluratsastus, esteratsastus, kenttäratsastus, valjakkoajo yms.) sääntöjä tulee muuttaa siten, ettei sellaisia varusteita, jotka aiheuttavat merkittävän riskin hevosten hyvinvoinnille, saa käyttää. Samalla neuvottelukunta ehdottaa, että erilaisten kuolaimettomien suitsien käyttö sallitaan myös kilpailuissa. Sääntöjen muuttaminen etenkin kilpailuissa on tärkeää siksi, että vasta-alkajat ja harrastajat ottavat kilpailuista mallia omaan toimintaansa.

Neuvottelukunta muistuttaa, että eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023, EHL) 17 §:n mukaan eläinten hoitoon ja käsittelyyn tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden tulee olla tarkoitukseensa sopivia, eivätkä ne saa aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua, kärsimystä tai vahingon vaaraa. Lisäksi sellaisten eläimen hoitoon, käsittelyyn, kiinniottamiseen, kuljettamiseen, tainnuttamiseen tai lopettamiseen tarkoitettujen välineiden ja laitteiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, markkinointi, maahantuonti, valmistus, myynti, luovutus, käyttö ja hallussapito on kielletty (EHL 18 §). Lain tarkoituksena on edistää eläinten hyvinvointia ja suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla niiden hyvinvoinnille aiheutuvalta haitalta (1§).

Neuvottelukunta pyytää, että hevosala pikaisesti tarkastelisi ja ajantasaistaisi käytettävää välineistöä lain ja tutkimustiedon pohjalta.

Useiden varusteiden käyttöön liittyy merkittäviä hyvinvointiongelmia ja riskejä

Useiden tutkimusten mukaan esimerkiksi kankisuitsituksen, crescendo-kuolaimen, puoltajankuolaimen, kielisiteen ja apuohjien käyttöön liittyy monia hyvinvointiongelmia ja riskejä.

Kaikkien hevosten suun anatomia ei jätä riittävästi tilaa yhdelle kuolaimelle, saati kankisuitsituksessa vaadittavalle kahdelle kuolaimelle. Kun kuolain painaa kieltä, kieli ei näillä hevosilla mahdu alaleukaluiden väliseen tilaan: tällöin kielen reunat painautuvat kuolaimen ja hammasloman väliin, mistä voi seurata esimerkiksi haavaumia, kipua ja kärsimystä.

Hevosen suun kokoon nähden liian paksu kuolain aiheuttaa haittaa myös siksi, ettei hevonen välttämättä pysty sulkemaan suutaan. Hevosten suussa on erittäin herkkä tunto- ja kipuaisti, ja monet hevoset osoittavat vähemmän stressin merkkejä kuolaimettomilla suitsilla. Liian paksun kuolaimen aiheuttama kielen puristuminen myös lisää suun aukomista ja kielen työntämistä ulos suusta. Kankikuolaimen vipuvarsi yhdistettynä hevosen alaleuan alta menevään ketjuun aiheuttaa myös merkittävän riskin sille, että suun rakenteisiin kohdistuu liikaa voimaa. Kielisiteen käyttö taas aiheuttaa hevosille hyvinvointiongelmia, kuten kielen verenkierron heikentymistä, ja stressiä. (mm. Anttila 2022, Tuomola 2021, Mellor 2020, Miettinen 2015, McLean & McGreevy 2010, Bennet 2011, Cook 2019 & 2002, Lundberg 2010, Clayton & Lee 1984, Weller 2021 ym.)

Sen lisäksi, että hevosen pään luontaista liikettä rajoittavat apuohjat saattavat aiheuttaa jo sinällään hevoselle hyvinvointihaittaa, on tutkimusnäyttöä, että niitä käytetään usein liian pitkään kerrallaan tai kiristetään ne hevosen optimaalisen pään ja kaulan asennon kannalta liian kireälle (Gehlen ym. 2021). Esimerkiksi gramaaneilla on suuri potentiaali aiheuttaa hevoselle kipua ja kärsimystä sekä luontaisen käyttäytymisen ja liikkumisen estymistä ja siitä hevoselle aiheutuvaa pelkoa ja stressiä. (mm. McLean & McGreevy 2010)

Kudosvauriot ja hevosen ilmentämät kivun ja pelon merkit tulisi tunnistaa

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että hevosurheilukilpailuja järjestettäessä tunnistetaan, että erilaiset kudosvauriot sekä hevosen ilmentämät kivun ja pelon merkit ovat merkkejä siitä, että hevosen hyvinvointiin vaikutetaan kielteisesti. Välineiden, kuten turpahihnan, ei tulisi estää hevosta osoittamasta epämukavuutta, stressiä tai muita kielteisiä tuntemuksia. Myöskään hevosten normaalia käyttäytymistä, kuten hevosen haukottelua ja huulten nuolemista, ei tulisi estää varusteita käyttämällä.

Myös hevosurheilukilpailujen arviointikriteerejä tulisi tarkastella kriittisesti hevosten hyvinvoinnin kannalta: esimerkiksi näkyvästä ohjaspaineen hellittämisestä kouluratsastuskilpailussa tulisi palkita, ei rangaista. Kilpailutilanteessa apuna voitaisiin käyttää myös esimerkiksi videokuvaa ja tekoälyä (Wilkins ym. 2025). Tällöin mahdollisiin hyvinvointia heikentäviin tilanteisiin olisi nykyistä helpompaa puuttua heti kilpailutilanteessa.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on MMM:n alainen elin, jossa hevosen osalta toimii Susanna Mäki, Suomen Hippoksen eläinlääkäriasiantuntija varahenkilönään Minna Tallberg, hevosten kouluttaja ja kirjailija. Tiedotteen ovat allekirjoittaneet

Laura Hänninen ja Kati Tuomola, jotka kuuluvat neuvottelukunnan sisään rakennettuun erityiseen hevostyöryhmään. Työryhmässä ovat myös eläinlääkärit Jan Mattila, Kati White ja Anna-Mari Olbricht,