Viisi ratsastuskypärää Tukesin vaarallisten tuotteiden listalle – kypärät poistetaan markkinoilta

Kaikkien kypäröiden kohdalla Tukes toteaa, että ne voivat aiheuttaa niin sisäisten kuin ulkoisten vammojen riskejä.

Vaarallisettuottet.fi-sivustolle kootaan tuotteita, joiden myyntiä viranomaiset tai yritykset ovat rajoittaneet.

Palautusmenettely tarkoittaa sitä, että tuotteesta vastuussa olevan yrityksen pitää lopettaa tuotteen myynti ja muun luovuttaminen joko pysyvästi tai siihen asti, kunnes tuotteissa oleva puute on korjattu. Lisäksi yrityksen pitää ryhtyä toimenpiteisiin, joilla sekä jälleenmyyjillä että kuluttajilla tai muilla loppukäyttäjillä olevat tuotteet saadaan kerätyksi pois.

Tuotteessa on vakavia turvallisuuspuutteita, jotka voivat aiheuttaa käyttäjälle vakavan riskin ja jotka edellyttävät nopeita korjaavia toimia. Tämän vuoksi tuotteet on pyrittävä keräämään mahdollisimman tehokkaasti takaisin kuluttajilta ja muilta loppukäyttäjiltä.

Markkinoilta poisto tarkoittaa sitä, että Tukes on antanut päätöksen, joka velvoittaa yritystä lopettamaan tuotteen myynnin ja keräämään jälleenmyyjillä olevat tuotteet pois. Tuotteessa on havaittu huomattavia turvallisuuspuutteita tai tuote on muuten merkittävästi vaatimusten vastainen.

Päivitetty kauttaaltaan 16.1. kello 13:58: Lisätty tieto, että vaarallisten tuotteiden listalle on tullut kolmen kypärän sijaan viisi kypärää ja päivitetty tekstiä uusilla tiedoilla.