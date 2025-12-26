30 vuotta sitten Messukeskuksessa nähtiin pohjoismaalaisia nuoria lupauksia - "Olihan se jännää, kun kaikki oli suurta"

Rusettihai Merry Excuse

Kisassa hyppäsivät myös oululaisratsastajat Marjut Paasio ja Teija-Leena Sarajärvi, nykyinen Luoma, joiden tammat Merry Excuse (Joost – Farn) ja Firefight xx (Music Streak xx – Dance in Time xx) matkustivat Helsinkiin samassa kyydissä ratsastajien kanssa.

Hypätäkseen HIHS:ssa, nuorten oli kilpailtava syksyn aikana useammassa karsintakisassa, joista yksi järjestettiin Oulusssa. Paasiolle vuoden 1996 HIHS oli kolmas ja viimeinen, sillä hänen vuotensa nuorena ratsastajana päättyivät. Avajaisluokassa hän sijoittui kolmanneksi Heedin ja Salosen jälkeen.

”Siihen aikaan oli vain isot kansainväliset luokat ja nuorten kilpailu, ei ollut pikkuluokkia kuten nykyään”, Paasio muistelee.

Kaikki ratsastajat asuivat samassa hotellissa Pasilassa ja mieleen on jäänyt kyytipalvelu, joka kulki nonstoppina hotellin ja Messukeskuksen väliä.

Ensimmäisessä Horse Show´ssaan 1994 Paasio jännitti niin paljon, ettei menestystä vielä tullut, mutta sitä seuraavina vuosina sijoituksia ropisi. Hänelle 5-vuotiaana tulleella Merry Excusella ei ollut valtavaa hyppykykyä, mutta se oli nopeutensa ja varovaisuutensa ansiosta todellinen rusettihai 130-tasolla.

Siihen aikaan Suomen maajoukkueen valmentajana toiminut Jos Lansink piti valmennusviikonlopun ennen Horse Show´ta, mihin Paasiokin osallistui.

”Muistan kun menin Kimmo Kinnusen ja Trajanuksen kanssa samassa ryhmässä pikkuisella Empulla. Mutta sillä oli maailman helpointa mennä sellaisia tehtäviä, se oli niin hyvin ratsastettu ja se osasi kaiken. Lansink ihan tykkäsi siitä, kun pystyin sillä tekemään ihan mitä vaan.”

Esteitä hypättiin myös käynnissä ja välillä ne nousivat korkeiksi.

”Ensin Kimmo meni Trajanuksella ja minä tulin pikkumopolla perässä. Mutta kaikesta me selvittiin!” Paasio nauraa.

Kinnunen ja Trajanus hyppäsivät 1996 maailmancupin osakilpailun yhdellä pudotuksella ja sijoittuivat sijalle 7.

Paasio toteaa, että kolmekymmentä vuotta sitten mahdollisuuksia avautui myös ratsastajille, jotka eivät olleet rikkaita.

”Äiti ja isä olivat tavallisia työssäkäyviä ihmisiä, mutta ei valmennukset ja kisat maksaneet silloin niin paljon. Siihen aikaan tavallisellakin ihmisellä oli mahdollisuus kiertää kisoja.”

Seuraavana keväänä Merry Excuse myytiin oululaisjuniorille, mutta tallissa oli sen 7-vuotias pyrrhuslainen jälkeläinen Merry Impulse. Siitä ei kuitenkaan tullut emänsä veroista kilpahevosta ja se myytiin lopulta siitokseen. Viimeiseksi omaksi hevoseksi jäi Meskina (Lauriston – Jasper), joka kilpaili 120-tasolle asti.