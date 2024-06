Hevosten hyvinvointiasioiden priorisoinnista ei tahdota päästä yhteisymmärrykseen. Kuva: Ada Pykäläniemi

Hevosenpito

SRL:n epäviralliseksi luulema hyvinvointikeskustelu päätyi suoraan asetusluonnokseen ja herättää hämmennystä lajiliiton verkkosivuilla

Tilanne on tällä hetkellä epäselvä. Suomen Ratsastajainliiton verkkosivuilla julkaistu, hevosten hyvinvointityöryhmän laatima teksti on herättänyt huolestuneita kysymyksiä siitä, edustaako se lajiliiton virallista linjaa. Toisaalta myös ainakin yksi henkilö hevosten hyvinvointityöryhmässä on pahoittanut mielensä ja eronnut siksi, että kyseinen teksti ei ole päätynyt SRL:n viime viikolla julkaiseman virallisen lausunnon pohjaksi.