Tuomarinkartanon painajainen loppui – EHV-1 hävinnyt Kilpatallista

”Vaara on ohi”, vahvistaa Viikin yliopistollisen hevossairaalan johtava lääkäri Nina Lehmonen. Tuomarinkartanon Kilpatallissa helmikuusta lähtien raivonnut EHV-1 epidemia näyttää päättyneen ja tallin omaehtoinen karanteeni päättyi 14.5.. Viimeisin uusi sairastapaus todettiin keskiviikkona 15.4. ja viimeiseksi jäänyt 28 päivän karanteenijakso laskettiin tästä päivästä eteenpäin.

Tauti oli raju. Vahvistamattomien tietojen mukaan jopa yli 10 hevosta kuoli tähän sairauteen tai lopetettiin tänä aikana kyseisessä tallissa.

Lehmonen avaa tapahtunutta, mutta pysyttelee yleisellä tasolla.

EHV-1 virusta esiintyy koko ajan hevospopulaatiossa, mutta miksi tauti puhkesi näin rajuna ja juuri tässä tallissa, siihen ei ole löytynyt vastausta. Asiaan saadaan syksymmällä mahdollisesti lisätietoa, sillä aiheesta odotetaan tieteellistä artikkelia.

Tautia on tutkittu maailmalla, mutta toistaiseksi vastauksia siihen, miksi tietyt hevoset sairastuvat, ja miksi tauti joillain hevosilla ilmenee niin vakavana, ei ole löytynyt.

Tuomarinkartanon Kilpatallin väki onnistui karanteenillaan rajoittamaan taudin vain tähän yhteen talliin. Muita EHV-1 epidemioita ei Suomessa ole havaittu. Nina Lehmonen toteaa, että virus säilyy pinnoilla vain muutaman päivän, ja nyt tauti on voitettu, talli on turvallinen tuoda uusia hevosia.

Tuomarinkylän Kilpatallin yhteisö haluaa omassa tiedotteessaan kiittää kiittää kaikkia ”poikkeuksellisesta sitoutumisesta, ymmärryksestä ja yhteishengestä tänä äärimmäisen raskaana aikana".

EHV-uutisointia on ollut Hevosurheilu Ratsastuksessa paljon ja pitkältä ajalta. Tutustu aiheeseen alla.