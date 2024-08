FEI:n Ingmar de Vos: "Kaikki eivät ehkä ymmärrä, kuinka kriittisessä vaiheessa ratsastusurheilu tällä hetkellä on"

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI järjestää sidosryhmätapaamisen 1. lokakuuta 2024, aloittaakseen syvälliset keskustelut kouluratsastukseen kohdistuvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Tämä kokous, joka kokoaa yhteen kansallisten liittojen ja tunnustettujen sidosryhmäryhmien — mukaan lukien urheilijat, toimihenkilöt, kisajärjestäjät, valmentajat ja eläinlääkärit — edustajat, merkitsee laajemman strategian alkua kattavan pitkän aikavälin suunnitelman kehittämiseksi kouluratsastuksen kestävyyden ja kasvun varmistamiseksi.

Kokous tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää yhteisöä käynnissä olevista ja tulevista tutkimus- ja kehityshankkeista, mukaan lukien suututkimus.

"Vaikka FEI tunnustaa täysin kouluratsastuksen tällä hetkellä kohtaamat haasteet ja on pyrkinyt ratkaisemaan ongelmia niiden ilmaantuessa, viime kuukausien ensisijainen painopiste on ollut keskeisten tapahtumien toteuttaminen sekä Pariisin 2024 olympialaisten ja paralympialaisten onnistuminen, mikä on vaatinut huomattavaa huomiota ja resursseja", FEI:n puheenjohtaja Ingmar De Vos selittää.

"Tavoitteenamme on nyt tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa kouluratsastuksen haasteiden ratkaisemiseksi. Vaikka monet yhteisössämme tunnistavat tilanteen kiireellisyyden, kaikki eivät ehkä vielä täysin ymmärrä, kuinka kriittisessä vaiheessa ratsastusurheilu tällä hetkellä on."

"Vaikka FEI on sitoutunut etsimään yhteisiä ratkaisuja ja edistämään konsensusta aina kun mahdollista, hevostemme turvallisuus ja hyvinvointi ovat edelleen ensisijainen prioriteettimme. Lopullinen tavoitteemme on varmistaa, että kouluratsastus on laji, jossa urheilu tapahtuu tavalla, joka keskittyy hevosen mukavuuteen.

"Hallituksena FEI on valmis tekemään tarvittavat päätökset varmistaakseen, että elämme lupauksemme 'Olla suojelija' hevoskumppaneillemme ja parantamaan urheilumme turvallisuus- ja hoitostandardeja. Olemme osoittaneet viime kuukausina, että FEI on valmis puuttumaan tilanteeseen ja tekemään päätöksiä tarvittaessa.

"Kun laji kehittyy, meidän on sopeuduttava ja löydettävä tehokkaita ratkaisuja nykyisiin haasteisiin. Menestyksemme riippuu yhteisön halukkuudesta lähestyä näitä asioita avoimin mielin ja työskennellä yhdessä yhteisen maaperän löytämiseksi."

FEI esitteli Be a Guardian -aloitteen heinäkuussa, jossa kehotetaan yhteisön jäseniä sitoutumaan täysin tehtäviinsä FEI-hevosten "suojelijoina".

Be a Guardian on keskeinen viesti, joka yhdistää yhteisön FEI Action Plan -toimintasuunnitelman ympärille, joka kehitettiin riippumattoman Equine Ethics and Wellbeing Commission -komission lopullisessa raportissa esitettyjen suositusten pohjalta.

Termi 'suojelija' merkitsee muutosta FEI hevosen ja ihmisen kumppanuuden narratiivissa, ja se on valittu paremmin edustamaan ihmisen roolia hevosten hoidossa ja korostamaan jokaisen yksilön vastuuta hevosten hyvinvoinnin varmistamisessa.

Lähde: FEI:n englanninkielinen tiedote