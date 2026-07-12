Hevonen karkasi väkijoukkoon Turun linnan turnajaisissa – ainakin yksi loukkaantui
Ainakin yksi henkilö loukkaantui lauantaina Turussa, kun hevonen pääsi karkuun ja juoksi väkijoukkoon Turun linnan turnajaiset -tapahtumassa.
Ensimmäisenä asiasta uutisoineet Turun Sanomat kertovat, että useita ihmisiä, myös lapsia, jäi hevosen alle ja kaatui.
Tapahtumaa on järjestämässä Rohan Tallit. Rohan Tallien toimitusjohtaja Henry Eklöf kertoo Turun Sanomille, että hevonen karkasi, koska se säikähti jotakin. Hevosurheilu Ratsastus ei ole vielä tavoittanut Eklöfiä.
Turun linnassa 9.–12. heinäkuuta järjestettävä tapahtuma on maksuton yleisölle ja sitä mainostetaan koko perheelle sopivana.
Kilpailuohjelmaan kuuluu neljä lajia: jousting, buhurt, pitkämiekka sekä historiallisen ratsastuksen skill at arms -luokkia. Kilpailijoita Turkuun on saapunut Suomesta, Ruotsista, Portugalista, Kanadasta ja Skotlannista.