Kansainvälinen kouluratsastusjohto: "Meidän täytyy olla parempia ja toimia hevosen puolesta"

IDOC:in (International dressage officials club) puheenjohtaja, FEI:n kouluratsastusjohtaja, tuomari Hans-Christian Matthiesen kysyy tällä viikolla julkaisemassa avoimessa kirjeessään "Ovatko pisteet menneet alas?"

Ja vastaa: "Ehkä ne ovat."

Teksti englanniksi täällä ja suomennettuna alla:

"FEI kutsui sidosryhmät kokoukseen Riadissa.

Se oli hyvä kokous, jossa meillä oli mahdollisuus keskustella tietyistä ehdotuksista muutoksille kouluratsastuksessa.

Se oli yleinen keskustelu urheilun suunnasta ja hyvä tilaisuus istua yhdessä.

FEI:n ja sidosryhmien edustajien lisäksi (IDOC oli edustettuna kahdella tuomarilla ja yhdellä stewardilla) oli urheilijoiden edustajia, hallituksen jäseniä, eläinlääketieteellisen komitean jäseniä, FEI:n puheenjohtaja ja FEI kouluratsastuksen johtaja.

Hagenissa IDRC (International dressage riders club) kutsui kokoukseen joitakin ratsastajia ja tuomareita. Myös se oli hyvä tilaisuus puhua ja keskustella. Kokous oli hedelmällinen ja me kaikki sovimme, että järjestämme näitä kokouksia säännöllisemmin.

Ideana on puhua ja toimia yhdellä äänellä urheilussa.

Vaikka meillä joskus on hieman erilaisia mielipiteitä, keskustelut ovat tärkeitä.

Kokousten muoto saattaa muuttua, mutta tärkeintä on pitää niitä ja keskustelua käynnissä.

Tänä viikonloppuna CDIO:ssa Compiegnessa meillä oli myös kokous edustajien kanssa FEI:stä, kouluratsastuskomiteasta, ratsastajista, valmentajista, joukkueenjohtajista, järjestäjistä ja tuomareista (mukaan lukien Pariisin tuomaristo). Hyvät ja rehelliset keskustelut tuomitsemisesta ja muista liittyvistä seikoista.

Luulen, että voin puhua monien tuomareiden puolesta, kun sanon, että nykyinen aika on "hieman vaikea".

Tällä hetkellä urheilumme on tarkastelun alla, ja valitettavasti negatiivisista syistä, liittyen hyvinvointiin.

Hyvinvointi on urheilumme sydämessä, ja tuomareina, koska meillä on "parhaat paikat talossa", meillä on vastuut, jotka tulevat työmme mukana.

Kun kohtaamme huolestuttavia kysymyksiä, meidän täytyy nähdä reagoivan niihin.

Meidän täytyy olla parempia ja toimia hevosen puolesta.

Meidän täytyy katsoa eteenpäin ja olla valmiita muuttumaan.

Käsitys, että kouluratsastuksessa ohitetaan hevosen stressinoireet ja sen negatiivinen jännittyneisyys, on yleinen, sekä urheilussa itsessään, että kauempana urheilusta olevien parissa.

Mikä pitäisi painottaa eniten? Teknisesti oikea ratsastus vai näyttävä riskinottoratsastus?

Kaikki toimihenkilöt ovat vastuussa hevosen hyvinvoinnista.

Jotkut jopa sanoisivat, että toimihenkilöt ovat tärkeässä roolissa ja heillä on "avain" muutokseen!

Tätä ei pitäisi nähdä tekosyynä, koska on vain yksi tie eteenpäin, mutta vuosien kouluratsastuksessa on keskitytty konsensukseen, yksimielisyyteen tuomaroinnissa, ymmärrettynä siten, että on pidetty "vääränä tuomiona", jos tuloksissa on liikaa eroa tai liikaa vaihtelua.

Ehkä aika on tullut muuttaa tätä käsitystä.

Ehkä meidän pitäisi olla suoraviivaisempia arvioinneissa, erityisesti kun kyse on stressin oireiden ja negatiivisen jännityksen arvioinnista kouluratsastuksessa.

Havainnot, kuten "lyhyt kaula", "jännittynyt selkä, "jännittyneisyys", "avoin suu/näkyvä kieli" eivät ole harvinaisia kouluratsastuksessa.

Toimihenkilönä on tietenkin arvioitava, onko tämä hetkellistä vai onko se trendi koko suorituksen ajan.

On katsottava kokonaiskuvaa ja jos se ei ole hevosen jännittyneisyyden ja vastustelun takia hyvä, asian on näyttävä arvioinnissa.

Emme voi enää käyttää "asemaamme" tekosyynä, eikä sitä, että hevosen rakenne ei ole optimaalinen ja ehkä saa sen näyttämään osittain "väärältä".

Meidän täytyy olla parempia arvioimaan ja priorisoimaan kokonaiskuvaa ja harmoniaa.

Stressin merkeille (pään ja kaulan asento: lyhyet, tiukat kaulat, avoin suu, näkyvä kieli (väri), selkä, tahtiongelmat, epätasainen liike jne) on annettava enemmän painoa arvosanassa.

Aina kun näet tätä tuomarina, sinun on laskettava pisteitä ja annettava selvä huomautus.

Joten kyllä, ehkä pisteet ovat nyt alhaisemmat.

Hyvästä syystä.

Pidetään fokus ja jatketaan hyvää työtä.

IDOC tiedottaa kokoustensa tuloksista.

Hyvä vuoropuhelu on tie eteenpäin.



Parhain terveisin,

Hans Christian Matthiesen

IDOC puheenjohtaja"