Kirja-arvio: Mitä on eteenpäin ajatteleminen?

Käsitteet

Kirjassa käydään läpi keskeisiä, vaikeita käsitteitä. Ainakin vaikeita sanoittaa. Kuinkahan monelle ne loppujen lopuksi avautuvat?

Esimerkiksi puolipidäte? Mystinen puolipidäte?

Milloin hevonen on läpi? Mitä tarkoittaa "ylämäkeen"?

Entä mitä on hevosen eteenpäinpyrkimys?

Asiaa avataan näin: "On tärkeää tehdä ero eteenpäin menemisen ja eteenpäin ajatuksen välille. Ensimmäinen liittyy vauhtiin, jälkimmäinen tunteeseen. Eteenpäin ajattelevaa hevosta on paljon helpompi ratsastaa rauhallisesti ja eleettömästi. Hevonen voi siis ajatella eteenpäin ja mennä todella hiljaa, kuten piruettilaukassa."

Paras opettaja tarvitsee tulkin

Entä jos ei ole tavoitteita? Jos haluaa vain harrastaa? Eikö niinkin opi?

Tarkkala sanoo usein oppilailleen, että hevonen on ratsastajan paras opettaja, mutta ratsastuksenopettaja tai valmentaja tarvitaan tulkiksi ratsastajan ja hevosen välille.

Vaurion mielestä yksi tärkeimmistä ominaisuuksista tulevaisuuden ammattilaisille on rohkeus.

"Ole rohkea ratsastaja, kun teet jotain, vie se loppuun", Vaurio sparraa. Mutta jos ja kun tähän kuvittelee tilanteen elävässä elämässä, vaikka kentällä, jonka laidalla on katselijoita, voi kysyä, kannustaako nykyinen ilmapiiri varsinaisesti rohkeuteen.

Kirjassa on myös pätkä somesta, olkoon se kokonaisuudessaan tässä.

"Tämän päivän some-kulttuuri aiheuttaa paineita ja välillä pahaa mieltä varsinkin nuorison keskuudessa. Ratsastustunnilla olevaa tallikaveria saatetaan kuvata – yleensä salaa – ja julkaista negatiivisin kommentein varustetut videot eri kanavilla. Kyseisen ratsastajan itsetunto ei taatusti tästä nouse, ja tilanne saattaa johtaa koko harrastuksen lopettamiseen. Tällainen käytös on tietenkin erittäin ikävää ja asiatonta.

Se täyttää kiusaamisen tunnusmerkit ja voi olla poliisiasia.

Ratsastuskoulut yrittävät parhaansa mukaan estää tällaista toimintaa esimerkiksi kieltämällä kuvaamisen ratsastustuntien aikana. Tämä on kaksipiippuinen juttu, oikeista syistä tehdyllä kuvaamisella edistetään ratsastajan oppimista, ja välillä saattaa kuulla myös väitteitä siitä, että kuvaaminen on kiellettyä koska ratsastuskoulu haluaa peitellä joitain tunnilla tapahtuvia asioita. Ratsastustuntien mahdollisella kuvauskiellolla on kuitenkin vain yksi syy, ja se on kiusaamisen estäminen.

Myös kilparatsastajat saattavat iästä ja taitotasosta riippumatta joutua kovinkin rankan some-ryöpytyksen uhreiksi. Vaikka osa heistä on varsin kokeneita ja ammattilaisia, tuntuu negatiivinen arvostelu kenestä tahansa aina ikävältä. Väistämättä tulee mieleen myös kysymys siitä mitkä ovat arvostelijoiden tiedot, taidot ja valmiudet arvioida muiden suorituksia."

Sanomattakin selvää? Ehkä. Sanomalla kuitenkin vielä selvempää.