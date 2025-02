Kyra Kyrklund FEI:n uudessa kouluratsastustyöryhmässä - iso kansainvälinen sääntöuudistus tulossa kouluratsastukseen vuonna 2026

Kansainvälinen ratsastajainliitto (FEI) ilmoitti 31. tammikuuta, perustaneensa erityisen työryhmän, jonka tehtävänä on laatia kattava strateginen toimenpidesuunnitelma kouluratsastuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on selkeyttää lajin visiota, linjata tavoitteet uudelleen ja laatia konkreettisia suunnitelmia kouluratsastuksen kehittämiseksi.

Kyra Kyrklund on jäsenenä työryhmässä, mutta ei kommentoi sen enempää tässä vaiheessa.

"FEI haluaa, että kaikki kommunikaatio liittyen ryhmäämme menee ainoastaan heidän kauttaan", Kyrklund kommentoi.

Työryhmän puheenjohtajana toimii George Williams, entinen USA:n kouluratsastusliiton (USDF) puheenjohtaja sekä nykyinen USA:n ratsastajainliiton (USEF) kouluratsastuksen nuorisovalmentaja ja huippu-urheilun sekä urapolkujen neuvonantaja.

Mukana työryhmässä ovat myös seuraavat henkilöt:

Monica Theodorescu (Saksa) – olympia-, maailman- ja Euroopan mestari. Hän on ollut mukana useissa kultamitalijoukkueissa olympialaisissa ja MM-kilpailuissa sekä voittanut kouluratsastuksen MC-finaalin vuosina 1993 ja 1994. Vuonna 1993 hän saavutti myös Euroopan mestaruuden.

Raphael Saleh (Ranska) – vuoden 2024 Pariisin olympialaisten kouluratsastuksen tuomariston puheenjohtaja ja tason 4 tuomari.

Gareth Hughes (Iso-Britannia) – brittiläinen kouluratsastaja.

Kyra Kyrklund (Suomi) – kuusinkertainen olympiaratsastaja, kansainvälisen kouluratsastusratsastajien yhdistyksen (IDRC) entinen puheenjohtaja ja nykyinen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut myös Suomen, Ruotsin ja Portugalin maajoukkuevalmentajana.

Klaus Roeser (Saksa) – Saksan ratsastajainliiton kouluratsastuskomitean puheenjohtaja, Euroopan ratsastajainliiton (EEF) hallituksen jäsen (urheilijaedustaja) ja IDRC:n pääsihteeri.

Lise Berg (Tanska) – Kööpenhaminan yliopiston eläinlääketieteellisten kliinisten tieteiden laitoksen apulaisprofessori.

FEI:n kouluratsastusjohtaja Ronan Murphy kommentoi työryhmän tehtävää seuraavasti:

"Kouluratsastuksen tulee perustua tasapainoiseen, eettiseen valmennukseen, joka johtaa vapaaseen liikkumiseen, vaivattomiin siirtymisiin ja harmoniaan ratsastajan ja hevosen välillä, ilman jännitystä tai vastustelua. Nyt keskitymme juurruttamaan nämä periaatteet FEI:n sääntökirjaan ja varmistamaan, että niitä sovelletaan johdonmukaisesti harjoittelussa ja kilpailuissa – aina hevosen hyvinvointi etusijalla. Työryhmän tehtävänä on muuttaa nämä ihanteet käytännön toimiksi ja varmistaa, että hevosten hyvinvointi säilyy ensisijaisena tavoitteena tulevissa ehdotuksissa ja sääntömuutoksissa."

"Työryhmän jäsenet valittiin huolellisesti paitsi heidän asiantuntemuksensa, myös heidän syvän kouluratsastustuntemuksensa vuoksi. Tämä monimuotoinen ryhmä edustaa laajaa yhteisöä ja tuo esiin erilaisia näkökulmia. Heidän yhteinen osaamisensa ja visionsa ovat avainasemassa strategisen suunnitelman kehittämisessä, joka ei ainoastaan vastaa lajin nykyisiin haasteisiin, vaan myös varmistaa hevosten hyvinvoinnin, ottaa huomioon sidosryhmien palautteen ja edistää kouluratsastuksen tulevaisuutta."

Ensimmäiset askeleet

Työryhmän ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kattava nykytilan arviointi. Lisäksi se analysoi sidosryhmien palautetta, jota on kerätty etukäteen ja joka saatiin 1. lokakuuta 2024 järjestetyssä sidosryhmätapaamisessa. Keskeisenä tavoitteena on asettaa hevosten etiikka ja hyvinvointi etusijalle, ja työryhmä käyttää FEI:n omaa Equine Ethics and Wellbeing Action Plan -ohjelmaa keskeisenä ohjenuoranaan.

Lajin eettisyyden vahvistamiseksi työryhmä ehdottaa myös sääntömuutoksia, joista osa otetaan käyttöön jo vuonna 2025. Täysimittainen sääntöuudistus valmistellaan vuodelle 2026.

Työryhmä raportoi säännöllisesti FEI:n kouluratsastuksen tekniselle komitealle, FEI:n hallitukselle ja joillekin muillekin sidosryhmille "varmistaakseen avoimuuden ja yhteistyön koko prosessin ajan".

Työryhmä esittelee ensimmäisen katsauksensa FEI:n urheilufoorumissa 31. maaliskuuta.