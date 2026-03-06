Scott Brash ja Hello Folie.
Scott Brash ja Hello Folie. Kuva: FEI Benjamin Clark
Ratsastusuutiset

Maailmanranking 2/2026: Scott Brash jatkaa maailman ykkösenä ja Anna-Julia Kontio parhaana suomalaisena

FEI:n rankingeissa mennään nyt helmikuun tuloksissa.
Julkaistu

Esteratsastuksessa kärkeä pitää Global Champions Toureilta pisteitä metsästävä britti Scott Brash koko kärkikymmenikön pienimmällä määrällä pisteisiin johtaneita startteja. Brashilla on niitä 59, siinä missä vaikkapa listan nelosella Richard Vogelilla startteja on lähes tuplaten, 104.

Brash on kerännyt pisteitä koko alkuvuoden Dohassa, jonka viiden tähden mittelöissä GP-voitto tuo jopa 150 rankingpistettä. Viimeinen startti on 19.2. Hello Jeffersonilla.

FEI esterankingin TOP10

Rankingsijoitus, nimi, maa, pisteet

1 BRASH, Scott GBR 3477 

2 FARRINGTON, Kent USA 3236 

3 MAHER, Ben GBR 3060 

4 VOGEL, Richard GER 3022 

5 THOMAS, Gilles BEL 3019 

6 KUKUK, Christian GER 2966 

7 MALLEVAEY, Nina FRA 2885 

8 EPAILLARD, Julien FRA 2881 

9 SWEETNAM, Shane IRL 2794

10 WARD, Mclain USA 2791

Anna-Juulia Kontio ja Cayadina Helsinki Horse Show'ssa viime viikolla.
Anna-Juulia Kontio ja Cayadina Helsinki Horse Show'ssa viime viikolla. Kuva: Anu Leppänen

Suomalaisista paras on edelleen Anna-Julia Kontio, joka on parantanut edellistä sijaansa 388 nyt sijaan 381.

Horse Show'ssa peräti kolme voittoa tehtaillut Jone Illi sai LR-pisteitä vain sunnuntain viiden tähden 145-voitostaan Caprivilla, joka kerrytti saldo 50 pisteellä, mutta ratsastaja paransi asemiaan yli sata sijaa sijasta 684 sijaan 576.

Suomalaisia on listattu kaikkiaan 29.

Esterankingin viiden kärki suomalaisten osalta

Rankingsijoitus, nimi, pisteet

381 KONTIO, Anna-Julia 615

501 NORDSTRÖM, Annina 450

576 ILLI, Jone 380

579 KOGELNIG, Hugo 375

957 HEIKKINEN, Petra 175

Jone Illi ja Caprivi.
Jone Illi ja Caprivi.Kuva: Anu Leppänen
Scott Brash ja Hello Folie.
Anna-Julia Kontio: "On luotettava omaan systeemiin"
Scott Brash ja Hello Folie.
Jo kolmas voitto Jone Illille - "Hienoa pärjätä myös pomon hevosella"

Kouluratsastus

Justin Verboomen on kilpaillut talvikauden maailmancupia kakkoshevosellaan Djembe de Husilla ja näistä tuloksista rankingiin on poimittu freestylevoitot Neumünsterissä ja Mechelenissä.

Isabell Werth on ollut helmikuussa USA:n Wellingtonissa Special Blendin kanssa, mutta rankingpisteitä kerryttävät suorituksensa hän on tehnyt Wendy de Fontainella.

Kouluratsastuksen TOP10

1 VERBOOMEN, Justin BEL 1846

2 WERTH, Isabell GER 1835

3 FRY, Charlotte GBR 1801

4 MOODY, Becky GBR 1786

5 KITTEL, Patrik SWE 1547

6 PAULUIS, Larissa BEL 1542

7 VON ESSEN, Maria SWE 1541

8 FREESE, Isabel NOR 1519

9 SIMONSON, Christian USA 1507

10 NETZ, Raphael GER 1500

Suomalaiset kansainvälisesti kilpailevat kouluratsastajat eivät ole vielä päässeet aloittamaan kisavuotta Henri Ruosteen peruuttaessa helmikuinen Dohan startti ja pudotessa kokonaan listalta kisatulosten puuttuessa. FEI:n lista suomalaisista on kutistunut vain neljään nimeen.

Koulurankingin neljän kärki suomalaisten osalta

160 SCHMECHEL, Jenni Matilda 771

229 HÖGSTEN, Peggy 546

240 ROBINSON, Joanna 491

252 SORATIE, Mikaela 425

Scott Brash ja Hello Folie.
Henri Ruoste jättää Dohan väliin ja pohtii miksi hänen lajissaan maksetaan niin paljon pienemmät palkinnot
Peggy Högsten ja Frisco Horse Show'ssa.
Peggy Högsten ja Frisco Horse Show'ssa. Kuva: Anu Leppänen

Kenttäratsastus

Kenttäratsastuksen maailmanlista on pysynyt talvisajan muuttumattomana, kun saksalaistähti Michael Jungkin on kilpaillut lähinnä rataesteillä.

Kenttäratsastuksen TOP10

1 MEADE, Harry GBR 588

2 MARTIN, Boyd USA 537
3 COLLETT, Laura GBR 469
4 PRICE, Tim NZL 455
5 CANTER, Rosalind GBR 453
6 MCEWEN, Tom GBR 427
7 LISSINGTON, Samantha NZL 398
8 DE LIEDEKERKE - MEIER, Lara BEL 380
9 JUNG, Michael GER 374
10 GREEN, Cosby USA 360

Kenttäratsastuksen viiden kärki suomalaisten osalta

167 LINDBERG, Axel FIN 98
251 SILTAKORPI, Sanna FIN 71
773 WIKSTRÖM, Hedwig FIN 20
927 LAIHO, Inkeri FIN 16
1016 LAIHO, Anselmi FIN 14

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi