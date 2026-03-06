Maailmanranking 2/2026: Scott Brash jatkaa maailman ykkösenä ja Anna-Julia Kontio parhaana suomalaisena
Esteratsastuksessa kärkeä pitää Global Champions Toureilta pisteitä metsästävä britti Scott Brash koko kärkikymmenikön pienimmällä määrällä pisteisiin johtaneita startteja. Brashilla on niitä 59, siinä missä vaikkapa listan nelosella Richard Vogelilla startteja on lähes tuplaten, 104.
Brash on kerännyt pisteitä koko alkuvuoden Dohassa, jonka viiden tähden mittelöissä GP-voitto tuo jopa 150 rankingpistettä. Viimeinen startti on 19.2. Hello Jeffersonilla.
FEI esterankingin TOP10
Rankingsijoitus, nimi, maa, pisteet
1 BRASH, Scott GBR 3477
2 FARRINGTON, Kent USA 3236
3 MAHER, Ben GBR 3060
4 VOGEL, Richard GER 3022
5 THOMAS, Gilles BEL 3019
6 KUKUK, Christian GER 2966
7 MALLEVAEY, Nina FRA 2885
8 EPAILLARD, Julien FRA 2881
9 SWEETNAM, Shane IRL 2794
10 WARD, Mclain USA 2791
Suomalaisista paras on edelleen Anna-Julia Kontio, joka on parantanut edellistä sijaansa 388 nyt sijaan 381.
Horse Show'ssa peräti kolme voittoa tehtaillut Jone Illi sai LR-pisteitä vain sunnuntain viiden tähden 145-voitostaan Caprivilla, joka kerrytti saldo 50 pisteellä, mutta ratsastaja paransi asemiaan yli sata sijaa sijasta 684 sijaan 576.
Suomalaisia on listattu kaikkiaan 29.
Esterankingin viiden kärki suomalaisten osalta
Rankingsijoitus, nimi, pisteet
381 KONTIO, Anna-Julia 615
501 NORDSTRÖM, Annina 450
576 ILLI, Jone 380
579 KOGELNIG, Hugo 375
957 HEIKKINEN, Petra 175
Kouluratsastus
Justin Verboomen on kilpaillut talvikauden maailmancupia kakkoshevosellaan Djembe de Husilla ja näistä tuloksista rankingiin on poimittu freestylevoitot Neumünsterissä ja Mechelenissä.
Isabell Werth on ollut helmikuussa USA:n Wellingtonissa Special Blendin kanssa, mutta rankingpisteitä kerryttävät suorituksensa hän on tehnyt Wendy de Fontainella.
Kouluratsastuksen TOP10
1 VERBOOMEN, Justin BEL 1846
2 WERTH, Isabell GER 1835
3 FRY, Charlotte GBR 1801
4 MOODY, Becky GBR 1786
5 KITTEL, Patrik SWE 1547
6 PAULUIS, Larissa BEL 1542
7 VON ESSEN, Maria SWE 1541
8 FREESE, Isabel NOR 1519
9 SIMONSON, Christian USA 1507
10 NETZ, Raphael GER 1500
Suomalaiset kansainvälisesti kilpailevat kouluratsastajat eivät ole vielä päässeet aloittamaan kisavuotta Henri Ruosteen peruuttaessa helmikuinen Dohan startti ja pudotessa kokonaan listalta kisatulosten puuttuessa. FEI:n lista suomalaisista on kutistunut vain neljään nimeen.
Koulurankingin neljän kärki suomalaisten osalta
160 SCHMECHEL, Jenni Matilda 771
229 HÖGSTEN, Peggy 546
240 ROBINSON, Joanna 491
252 SORATIE, Mikaela 425
Kenttäratsastus
Kenttäratsastuksen maailmanlista on pysynyt talvisajan muuttumattomana, kun saksalaistähti Michael Jungkin on kilpaillut lähinnä rataesteillä.
Kenttäratsastuksen TOP10
1 MEADE, Harry GBR 588
2 MARTIN, Boyd USA 537
3 COLLETT, Laura GBR 469
4 PRICE, Tim NZL 455
5 CANTER, Rosalind GBR 453
6 MCEWEN, Tom GBR 427
7 LISSINGTON, Samantha NZL 398
8 DE LIEDEKERKE - MEIER, Lara BEL 380
9 JUNG, Michael GER 374
10 GREEN, Cosby USA 360
Kenttäratsastuksen viiden kärki suomalaisten osalta
167 LINDBERG, Axel FIN 98
251 SILTAKORPI, Sanna FIN 71
773 WIKSTRÖM, Hedwig FIN 20
927 LAIHO, Inkeri FIN 16
1016 LAIHO, Anselmi FIN 14