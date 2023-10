Onnettomuustilanne järkyttää myös silminnäkijöitä – "Talleilla pitäisi olla osaamista henkiseen ensiapuun ja arviointiin"

Silminnäkijät etäämmälle

Espoossa ensivaste saapui tietojen mukaan nopeasti paikalle ja kuljetti naisen sairaalaan, mutta hän menehtyi vaarattomalta näyttäneessä putoamisessa saamaansa vammaan sairaalassa. Tallilla paikalle olleille annettiin kriisiapua.

Poijula sanoo, että silminnäkijöiden näkökulmasta on tärkeää, että he näkevät, että tilanteessa osataan toimia tehokkaasti ja auttaa uhria, vaikka lopputulos on huono. Se luo paikallaolijoille turvaa.