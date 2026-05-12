Ratsastuksen viikko 20: Kisojen paljous sekä koti- että ulkomailla
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
14.–16.5. Matkaratsastus CEI3* 160 km Olost, ESP / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – JM Imandon
Alina Huovinen – Scarlett de Garbi
Irati Rodriguez Huovinen – SW Lorient Azul / La Dotze Mir YJ1
12.-15.5. Parakouluratsastus CPEDI3* Aalborg, DEN / LINKKI
Ryhmä II
Suvi Javanainen – Pihan Pinkaisu
CPEDI2* Ryhmä IV
Hanne Soininen – La Belleza
11.-17.5. Kouluratsastus CDI3* Hickstead, GBR / LINKKI
Anu Inkeri Sironen – San Quelle, Ypäjän Fioretto / Fiori Weltino
Susanna Foustok – Don Rodolfo
12.-17.5. Kouluratsastus CDI3* Hamburg, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Hans Im Glueck 24 / Bond Girl 12
13.-17.5. Esteratsastus CSI2* Bonheiden, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z, Unicorn
14.-18.5. Kenttäratsastus CCI2*-S Belsay, GBR / LINKKI
Tuisku Maria Lamberg – Cazino M
15.-17.5. Kouluratsastus CDI1* ja ikäluokkaratsastajat Pärnu, EST / LINKKI
CDI1*
Anniina Kolu – El Macho V.O.D.
Kaisa Pirinen – Lauren
CDIU25
Veera Paloheimo – Sanmourano van Nova Stables
CDIY
Anniina Kolu – Ghana
Venla Lahtinen – Tempelhüter
Mila Pietarila – Fire Dream
Matilda Piispa – Skovens Rosselli
Minttu Polin – Jura JAZ
Sohvi Rouvali – Fabian, Fürst Furioso
CDIJ
Peppi Kangasjärvi – Ds Smartacus
Lila Maijala – Fiona Verde
Armi Pietarinen – Lisbeth S
Mikaela Sinda – Hagels DeBeers
CDICh
Mea Klemola – Tiny’s Big D
CDIP
Aino Hallasaari – Fairytale Twilight 5 RP
Ina Hirsimäki – Diego ZH
Nelli-Maria Inna – Pin Rock’s Devil’s Double
Mikaela Rimon – Messi E
Maria Suhonen – Viljam
12.-17.5. Kouluratsastus CDIY Aalborg, DEN / LINKKI
Peppi Kokko – Don Royal 8
Kansalliset kilpailut
16.–17.5. Kouluratsastus, Kisapäivä Kangasalla, Wääksyn kartano ja Pohtiolammen ratsastuskeskus, Kangasala
Pohjola Grand Prix Tour 2026, Pohjola Small Tour 2026, Pohjola Finnhorse Tour 2026, Pohjola Rising Star Tour 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026
Kangasalan Ratsastajat ja Ratsastusseura KR-team tekevät tänä keväänä yhteistyötä. “Kisapäivä Kangasalla” on kahden perinteikkään seuran yhteinen suurtapahtuma.
14.5. Parakouluratsastus, Wesunda Dressage Center, Hattula
15.–16.5. Kenttäratsastus, Hevosopisto Season Opening, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
Avant Trophy 2026
15.–17.5. Esteratsastus, Seinäjoki Horse Show, Seinäjoki
16.5. Kouluratsastus, Porvoon Mustang, Kokoniemen kilpailukenttä, Porvoo
16.–17.5. Kouluratsastus, PKUR koulukilpailut, Jokirannan hevosurheilukeskus, Lehmo
17.5. Esteratsastus, Vuohimäen Ratsastuskeskus, Savonlinna
Racing Noviisisarja 2026
17.5. Esteratsastus, Ratsastusseura KiVa ry 10-vuotisjuhlakilpailu, Ki-Va talli, Numminen
Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5-v ja 6-v hevosille 2026
Lähde: SRL