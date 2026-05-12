Anna Kärkkäinen ja Minion Verde aloittavat Kangasalla käynnistyvällä Pohjola Grand Prix Tourilla, joka käydään tänä vuonna kokonaan intermediaire-tasolla.
Anna Kärkkäinen ja Minion Verde aloittavat Kangasalla käynnistyvällä Pohjola Grand Prix Tourilla, joka käydään tänä vuonna kokonaan intermediaire-tasolla. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 20: Kisojen paljous sekä koti- että ulkomailla

Pohjolan ulkokausi 2026 alkaa koulukisoilla Kangasalla.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

14.–16.5. Matkaratsastus CEI3* 160 km Olost, ESP / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – JM Imandon
Alina Huovinen – Scarlett de Garbi
Irati Rodriguez Huovinen – SW Lorient Azul / La Dotze Mir YJ1

12.-15.5. Parakouluratsastus CPEDI3* Aalborg, DEN / LINKKI
Ryhmä II
Suvi Javanainen – Pihan Pinkaisu
CPEDI2* Ryhmä IV
Hanne Soininen – La Belleza

11.-17.5. Kouluratsastus CDI3* Hickstead, GBR / LINKKI
Anu Inkeri Sironen – San Quelle, Ypäjän Fioretto / Fiori Weltino
Susanna Foustok – Don Rodolfo

12.-17.5. Kouluratsastus CDI3* Hamburg, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Hans Im Glueck 24 / Bond Girl 12

13.-17.5. Esteratsastus CSI2* Bonheiden, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z, Unicorn

14.-18.5. Kenttäratsastus CCI2*-S Belsay, GBR / LINKKI
Tuisku Maria Lamberg – Cazino M

15.-17.5. Kouluratsastus CDI1* ja ikäluokkaratsastajat Pärnu, EST / LINKKI

CDI1*
Anniina Kolu – El Macho V.O.D.
Kaisa Pirinen – Lauren

CDIU25
Veera Paloheimo – Sanmourano van Nova Stables

CDIY
Anniina Kolu – Ghana
Venla Lahtinen – Tempelhüter
Mila Pietarila – Fire Dream
Matilda Piispa – Skovens Rosselli
Minttu Polin – Jura JAZ
Sohvi Rouvali – Fabian, Fürst Furioso

CDIJ
Peppi Kangasjärvi – Ds Smartacus
Lila Maijala – Fiona Verde
Armi Pietarinen – Lisbeth S
Mikaela Sinda – Hagels DeBeers

CDICh
Mea Klemola – Tiny’s Big D

CDIP
Aino Hallasaari – Fairytale Twilight 5 RP
Ina Hirsimäki – Diego ZH
Nelli-Maria Inna – Pin Rock’s Devil’s Double
Mikaela Rimon – Messi E
Maria Suhonen – Viljam

12.-17.5. Kouluratsastus CDIY Aalborg, DEN / LINKKI
Peppi Kokko – Don Royal 8

Kansalliset kilpailut     

16.–17.5. Kouluratsastus, Kisapäivä Kangasalla, Wääksyn kartano ja Pohtiolammen ratsastuskeskus, Kangasala
Pohjola Grand Prix Tour 2026, Pohjola Small Tour 2026, Pohjola Finnhorse Tour 2026, Pohjola Rising Star Tour 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026

Kangasalan Ratsastajat ja Ratsastusseura KR-team tekevät tänä keväänä yhteistyötä. “Kisapäivä Kangasalla” on kahden perinteikkään seuran yhteinen suurtapahtuma.

Anna Kärkkäinen ja Minion Verde aloittavat Kangasalla käynnistyvällä Pohjola Grand Prix Tourilla, joka käydään tänä vuonna kokonaan intermediaire-tasolla.
Kun ulkokausi alkaa, Vekardon vastalaukka on betonia, mutta laukanvaihdot edelleen opettelematta
Anna Kärkkäinen ja Minion Verde aloittavat Kangasalla käynnistyvällä Pohjola Grand Prix Tourilla, joka käydään tänä vuonna kokonaan intermediaire-tasolla.
Taikatumma näytti pikkuveljelle kaapin paikan Vesilahdella
Anna Kärkkäinen ja Minion Verde aloittavat Kangasalla käynnistyvällä Pohjola Grand Prix Tourilla, joka käydään tänä vuonna kokonaan intermediaire-tasolla.
Onko Anna Kärkkäisen tuleva GP-poni "tuomittu" vain kansallisiin luokkiin?

14.5. Parakouluratsastus, Wesunda Dressage Center, Hattula

15.–16.5. Kenttäratsastus, Hevosopisto Season Opening, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
Avant Trophy 2026

15.–17.5. Esteratsastus, Seinäjoki Horse Show, Seinäjoki

16.5. Kouluratsastus, Porvoon Mustang, Kokoniemen kilpailukenttä, Porvoo

16.–17.5. Kouluratsastus, PKUR koulukilpailut, Jokirannan hevosurheilukeskus, Lehmo

17.5. Esteratsastus, Vuohimäen Ratsastuskeskus, Savonlinna
Racing Noviisisarja 2026

17.5. Esteratsastus, Ratsastusseura KiVa ry 10-vuotisjuhlakilpailu, Ki-Va talli, Numminen
Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5-v ja 6-v hevosille 2026

Lähde: SRL

logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi