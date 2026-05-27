Ratsastuksen viikko 22: "Eteen päin uralla", sanoo Axel Lindberg – ohjelmassa vain kansainvälistä menoa

Kenttäratsastaja Axel Lindberg kertoo lähteneensä Puolan Baborowkoon jo toisen kerran lyhyen ajan sisään, koska halusi pitää Bonapartikselle auki mahdollisuuden hankkia pitkän neljän tähden kvaali siinä tilanteessa, jossa Quelle Bonne ei olisi yrityksessä onnistunut.

Quelle Bonne onnistui, ja MM-kvaali saatiin, mutta Lindberg sanoo, että mennään nyt kuitenkin. "Bona tarvitsee kokemusta ja ratoja myös ja tarvitsen itsekin rundeja tuolla tasolla", hän sanoo. "Eteen päin uralla!"

Matka puolaan on pitkä, mutta Lindberg iloitsee uudesta hevosautostaan, jolla matka taittuu mukavasti.

"Ja on se pitkä matka mennä sitten Aacheniinkin (MM-kisat) ja huomata siellä, että ei ole valmistautunut kunnolla."

Kansainväliset kisat

28.–31.5. Kenttäratsastus CCI4*-S Baborowko, POL / LINKKI

Axel Lindberg – Bonapartis

Lumi Joutsen – Louie Bracciole 3*-S

27.–31.5. Kenttäratsastus CCI3S Chaumont en Vexin, FRA / LINKKI

Hedwig Wikström – Ibsen 27 / Lambada Royal CCSI1

27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Gassin – St. Tropez, FRA / LINKKI

Oona-Julia Roto – Lablue E B, Parinoor vh Eegdeken / Peter Pan van de Berghoeve 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*

27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Kessel, NED / LINKKI

Anni Hjerpe – D. Chacco’s Dominator, Callboy

Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Kearney W, Oechie-K / Otana Z YH

Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper 1*

Jenny Heinekamp – Silinde AEG 1*