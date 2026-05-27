Ratsastuksen viikko 22: "Eteen päin uralla", sanoo Axel Lindberg – ohjelmassa vain kansainvälistä menoa
Kenttäratsastaja Axel Lindberg kertoo lähteneensä Puolan Baborowkoon jo toisen kerran lyhyen ajan sisään, koska halusi pitää Bonapartikselle auki mahdollisuuden hankkia pitkän neljän tähden kvaali siinä tilanteessa, jossa Quelle Bonne ei olisi yrityksessä onnistunut.
Quelle Bonne onnistui, ja MM-kvaali saatiin, mutta Lindberg sanoo, että mennään nyt kuitenkin. "Bona tarvitsee kokemusta ja ratoja myös ja tarvitsen itsekin rundeja tuolla tasolla", hän sanoo. "Eteen päin uralla!"
Matka puolaan on pitkä, mutta Lindberg iloitsee uudesta hevosautostaan, jolla matka taittuu mukavasti.
"Ja on se pitkä matka mennä sitten Aacheniinkin (MM-kisat) ja huomata siellä, että ei ole valmistautunut kunnolla."
Kansainväliset kisat
28.–31.5. Kenttäratsastus CCI4*-S Baborowko, POL / LINKKI
Axel Lindberg – Bonapartis
Lumi Joutsen – Louie Bracciole 3*-S
27.–31.5. Kenttäratsastus CCI3S Chaumont en Vexin, FRA / LINKKI
Hedwig Wikström – Ibsen 27 / Lambada Royal CCSI1
27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Gassin – St. Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Lablue E B, Parinoor vh Eegdeken / Peter Pan van de Berghoeve 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*
27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Kessel, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – D. Chacco’s Dominator, Callboy
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Kearney W, Oechie-K / Otana Z YH
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper 1*
Jenny Heinekamp – Silinde AEG 1*
27.–31.5. Valjakkoajo CAI3*H1 Pärnu, EST / LINKKI
Eveliina Koivula – Judym
Leena Kalalahti – Intercity
Talvikki Järvinen – Danser T, Kassander
Sanna Järvelä – Korporaal
CAI3*P1
Margit Ranta – Räitsak
CAI2*-H1
Margit Ranta – Voilokki
Elna Jokinen – Dorato
CAI2*P1
Vilma Leppäkangas – Kultsin Kunkku, Paletin Liekki
Ida Illman – Champ
CAI2*P2
Leena Vähä-Erikkilä – Minydon Moyo, Gribsvads Fantom, An de Bane’s Cymru
Aino Leino – Norrgårdens Jupiter, Keinumäen Mufasa
CAICh2*P1
Maisa Malmi – He’las Bella
CAIJ2*P1
Alma Krasnitsky – Sky
28.–31.5. Vikellys CVIY2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Rudi Häkkilä – Soris de Villemer
juoksuttaja: Darina Martin
27.–31.5. Esteratsastus CSI2*-W Pärnu, EST / LINKKI
Anni Roslin – Day Dream vh Waterschoot Z, Du Marais Shamrock Z, Dree van de Hoek Z / Paco Rabbane 1* / Eldora vd Hooghoeve Z YH
Nelli Pajuharju – Cascada, Callié / Coralie B 1*
Sofia Jurmo – Helianthus / Mill’s Luciana 3308 1* / For Exciting YH
Valtteri Gundersby – Cornet’s Countess, Clavina Y, C’est La Vie De Lux / Mo Alexandra 1*
Anna Granberg – Chekkonen
Marina Ehrnrooth – Qualime / L’Aquila TL Z YH
Janita Markkanen – Cause I Can, Lotto 213 1*
Janina Kannus – Irma 1*
Emma Kallio – Janka 1*
Frida Jones – Diorbhail 1*
Annika Grönroos – Gigant 1*
27.–31.5. Kenttäratsastus CCI2*-L Bicton, GBR / LINKKI
Tuisku Lamberg – Cazino M
Veera Peltokangas – Longhill du Rouet
29.–31.5. Kenttäratsastus CCI2*-S Ostbevern, GER / LINKKI
Emmi Tapio – Evyta
Sanna Siltakorpi – Choco Chino
Elmo Jankari – Dembolino
CCI1*
Emmi Tapio – I de Fix
Elmo Jankari – Rosalinda
26.–31.5. Esteratsastus CSIYJ-A Zuidwolde, NED / LINKKI
Veera Salminen – Cayadina
Sani Illi – Isabel Lady, Henriette He’las
Aida Hämäläinen – KMS Ballygriffin Max
CSIOJ-NC
Nita Tolonen – Keep Going, Golden Diamond
Veera Salminen – Kandinsky
Isabell Olsson – Genereux Fortuna
Joelle Muijres – Kobalt Expres WS
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino
Sani Illi – It’s Me G, Kasilias EAS SHO Z
Aida Hämäläinen – Hurby
27.–31.5. Esteratsastus CSIYH1* Bonheiden, BEL / LINKKI
Rebecca Lindeblad – Con Dio, Nilaya du Bois Madame
25.–28.5. Kouluratsastus CDIJ Perila, EST / LINKKI
Aino Sellman – Lapinjärvi Sabroso
CDIP
Maria Suhonen – Viljam
Sini Shemeikka – Caramel Grey
Aino Hallasaari – Fairytale Twilight 5 RP