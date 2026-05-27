Axel Lindberg lähti Bonapartiksella taas Puolaan, kun tuli aiemmin keväällä sinne varmuuden vuoksi ilmoittautuneeksi. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 22: "Eteen päin uralla", sanoo Axel Lindberg – ohjelmassa vain kansainvälistä menoa

Ympäri Eurooppaa, kaikissa lajeissa.
Kenttäratsastaja Axel Lindberg kertoo lähteneensä Puolan Baborowkoon jo toisen kerran lyhyen ajan sisään, koska halusi pitää Bonapartikselle auki mahdollisuuden hankkia pitkän neljän tähden kvaali siinä tilanteessa, jossa Quelle Bonne ei olisi yrityksessä onnistunut.

Quelle Bonne onnistui, ja MM-kvaali saatiin, mutta Lindberg sanoo, että mennään nyt kuitenkin. "Bona tarvitsee kokemusta ja ratoja myös ja tarvitsen itsekin rundeja tuolla tasolla", hän sanoo. "Eteen päin uralla!"

Matka puolaan on pitkä, mutta Lindberg iloitsee uudesta hevosautostaan, jolla matka taittuu mukavasti.

"Ja on se pitkä matka mennä sitten Aacheniinkin (MM-kisat) ja huomata siellä, että ei ole valmistautunut kunnolla."

Kansainväliset kisat

28.–31.5. Kenttäratsastus CCI4*-S Baborowko, POL / LINKKI
Axel LindbergBonapartis
Lumi JoutsenLouie Bracciole 3*-S

27.–31.5. Kenttäratsastus CCI3S Chaumont en Vexin, FRA / LINKKI
Hedwig WikströmIbsen 27 / Lambada Royal CCSI1

27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Gassin – St. Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia RotoLablue E B, Parinoor vh Eegdeken / Peter Pan van de Berghoeve 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*

27.–31.5. Esteratsastus CSI3* Kessel, NED / LINKKI
Anni HjerpeD. Chacco’s Dominator, Callboy
Petra HeikkinenLa Balouetta van de Eijkhof, Kearney W, Oechie-K / Otana Z YH
Aura VasamaDeejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper 1*
Jenny HeinekampSilinde AEG 1*

Talvikki Järvinen ja hänen lentävät hollantilaisensa

27.–31.5. Valjakkoajo CAI3*H1 Pärnu, EST / LINKKI
Eveliina KoivulaJudym
Leena KalalahtiIntercity
Talvikki JärvinenDanser T, Kassander
Sanna JärveläKorporaal

CAI3*P1
Margit RantaRäitsak

CAI2*-H1
Margit Ranta – Voilokki
Elna JokinenDorato

CAI2*P1
Vilma LeppäkangasKultsin Kunkku, Paletin Liekki
Ida IllmanChamp

CAI2*P2
Leena Vähä-ErikkiläMinydon Moyo, Gribsvads Fantom, An de Bane’s Cymru
Aino LeinoNorrgårdens Jupiter, Keinumäen Mufasa

CAICh2*P1
Maisa MalmiHe’las Bella

CAIJ2*P1
Alma KrasnitskySky

28.–31.5. Vikellys CVIY2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Rudi HäkkiläSoris de Villemer
juoksuttaja: Darina Martin

27.–31.5. Esteratsastus CSI2*-W Pärnu, EST / LINKKI
Anni RoslinDay Dream vh Waterschoot Z, Du Marais Shamrock Z, Dree van de Hoek Z / Paco Rabbane 1* / Eldora vd Hooghoeve Z YH
Nelli PajuharjuCascada, Callié / Coralie B 1*
Sofia JurmoHelianthus / Mill’s Luciana 3308 1* / For Exciting YH
Valtteri GundersbyCornet’s Countess, Clavina Y, C’est La Vie De Lux / Mo Alexandra 1*
Anna GranbergChekkonen
Marina EhrnroothQualime / L’Aquila TL Z YH
Janita MarkkanenCause I Can, Lotto 213 1*
Janina KannusIrma 1*
Emma KallioJanka 1*
Frida JonesDiorbhail 1*
Annika GrönroosGigant 1*

27.–31.5. Kenttäratsastus CCI2*-L Bicton, GBR / LINKKI
Tuisku LambergCazino M
Veera PeltokangasLonghill du Rouet

29.–31.5. Kenttäratsastus CCI2*-S Ostbevern, GER / LINKKI
Emmi TapioEvyta
Sanna SiltakorpiChoco Chino
Elmo JankariDembolino

CCI1*
Emmi Tapio – I de Fix
Elmo Jankari – Rosalinda

26.–31.5. Esteratsastus CSIYJ-A Zuidwolde, NED / LINKKI
Veera SalminenCayadina
Sani IlliIsabel Lady, Henriette He’las
Aida HämäläinenKMS Ballygriffin Max

CSIOJ-NC
Nita TolonenKeep Going, Golden Diamond
Veera Salminen – Kandinsky
Isabell OlssonGenereux Fortuna
Joelle MuijresKobalt Expres WS
Saara KojolaQuartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino
Sani Illi – It’s Me G, Kasilias EAS SHO Z
Aida Hämäläinen – Hurby

27.–31.5. Esteratsastus CSIYH1* Bonheiden, BEL / LINKKI
Rebecca LindebladCon Dio, Nilaya du Bois Madame

25.–28.5. Kouluratsastus CDIJ Perila, EST / LINKKI
Aino SellmanLapinjärvi Sabroso

CDIP
Maria SuhonenViljam
Sini ShemeikkaCaramel Grey
Aino HallasaariFairytale Twilight 5 RP

