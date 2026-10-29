Ratsastuksen viikko 44: Lyonissa maailmancupia ja Tampereella kansallista

Longines FEI Jumping World Cup™

Länsi-Euroopan liiga 2026/2027



7.-11.10. Oslo, NOR

27.10.-1.11. Lyon, FRA

5.-8.11. Verona, ITA

11.-15.11. Stuttgart, GER

26.-29.11. A Coruña, ESP

3.-6.12. Madrid, ESP

16.-21.12. London, ExCel, GBR

26.-30.12. Mechelen, BEL

7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI

2027

13.-17.1. Leipzig, GER

28.-31.1. Amsterdam, NED

4.-7.2. Bordeaux, FRA

4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN

24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE

13 osakilpailua, 7 parasta tulosta huomioidaan

27.10 - 1.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI

Maria Aminoff – Porsche, Taloubeau of Colours Z

28. - 31.10. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI

Jone Illi – Campsite PS, Chadera Rouge PS / Starlight 1* / Bombay, Domino van Heechhiem Z YH

Roosa Kuivalainen - Why Not O

28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI

Sonja Hungerbühler - Stakkaldato PS / Charafino PS, Crazy Blue Z YH

Ana Carolina Azevedo e Silva - Nanna 7 Z 1*

28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NLD / LINKKI

Alina Salo - Da Vinci, Marlene HX / Omega Star H.V YH

Silva Timonen - Eldanezza PS, Melissa-L 1*

28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Samorin, SVK / LINKKI

Hugo Kogelnig – Vermont 2 / Utopie 1*