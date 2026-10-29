Ratsastuksen viikko 44: Lyonissa maailmancupia ja Tampereella kansallista
Viikolla 44 ohjelmassa on suomalaisittain ainoastaan kansainvälisen ja kansallisen tason esteratsastusta.
Jasmin Seppälä-Geerink aloittaa suomalaisten maailmancupin kauden kovassa seurassa ja Oona-Julia Roto kilpailee kahden tähden luokissa.
27.10 - 1.11. Esteratsastus CSI5*-W Lyon, FRA / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention Z, Chapper
Oona-Julia Roto - Parinoor Vh Eegdeken, Peter Pan Van De Berghoeve 2*
Longines FEI Jumping World Cup™
Länsi-Euroopan liiga 2026/2027
7.-11.10. Oslo, NOR
27.10.-1.11. Lyon, FRA
5.-8.11. Verona, ITA
11.-15.11. Stuttgart, GER
26.-29.11. A Coruña, ESP
3.-6.12. Madrid, ESP
16.-21.12. London, ExCel, GBR
26.-30.12. Mechelen, BEL
7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI
2027
13.-17.1. Leipzig, GER
28.-31.1. Amsterdam, NED
4.-7.2. Bordeaux, FRA
4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN
24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE
13 osakilpailua, 7 parasta tulosta huomioidaan
27.10 - 1.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI
Maria Aminoff – Porsche, Taloubeau of Colours Z
28. - 31.10. Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER / LINKKI
Jone Illi – Campsite PS, Chadera Rouge PS / Starlight 1* / Bombay, Domino van Heechhiem Z YH
Roosa Kuivalainen - Why Not O
28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Sonja Hungerbühler - Stakkaldato PS / Charafino PS, Crazy Blue Z YH
Ana Carolina Azevedo e Silva - Nanna 7 Z 1*
28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NLD / LINKKI
Alina Salo - Da Vinci, Marlene HX / Omega Star H.V YH
Silva Timonen - Eldanezza PS, Melissa-L 1*
28.10 - 1.11. Esteratsastus CSI2* Samorin, SVK / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / Utopie 1*
Kansalliset kilpailut
1.11. Esteratsastus, Tampereen ratsastusseura, Tampereen ratsastuskeskus
TRS 100-v. Juhlavuoden hallimestaruudet (poniratsukot, lapset ja veteraanit)
Veteraanien hallimestaruus, 115 cm:
Jäntti Lasse Henry J
Leppälä-Pirtilä Minna Dreamcatcher Z
Segercrantz Camilla Coriostro
Övergaard Tove Klarimo-E ja True One