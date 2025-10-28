Hugo Kogelnig ja Vermont jatkavat Espanjan Sunshine Tourilla.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 44: Esteratsastajat hyppäävät kansainvälisillä kentillä, Tampereella ainoat kansalliset kilpailut

Suomalaiset nuoret ratsastajat jatkavat Sunshine tourilla, Jasmin-Seppälä suuntaa Slovakiaan, Anna-Julia Kontio ja Marika Rättö kilpailevat Hollannissa.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

29.10.-2.11. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI

Hugo KogelnigVermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*
Saara KojolaQuartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino

28.10.–2.11. Esteratsastus CSI1* Oliva Nova, ESP

Maria Aminoff - Lopez vd Oude Heihoef

28.10.-2.11. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI

Jasmin Seppälä-GeerinkAttention Z, Kerel van het Sterrebos, Newsflash

Jasmin Seppälä-Geerink neljäs Gorla Minoren GP:ssa – Kerel van het Sterrebos on nyt "tosi fit"

29.10.-1.11. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI

Anna-Julia KontioCayadina, Rani van´t Gestelhof, Soblensky vh Scheefkasteel Z
Marika RättöStollzenburg E
Amanda Immonen Virago 1*

Marika Rättö senioreiden hallimestariksi – "Tänään radassa oli tekemistä"

Kansalliset kilpailut

2.11. Esteratsastus, November Jumping Weekend, Tampereen Ratsastusseura, Tampere

Muut tapahtumat

29.10.2025 SRL:n hallitusehdokkaat esittäytyvät etätilaisuudessa

SRL:n syyskokouksessa 23.11. valitaan Ratsastajainliiton hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2026-1028. Klo 18 järjestettävässä etätilaisuudessa jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja esittää heille kysymyksiä. Teams-linkki tilaisuuteen löytyy liiton nettisivuilta.

Lähde: SRL

Viime vuodet montéssa menestynyt Miisa Pulkkanen lähti ratsuttajaksi Anna-Julia Kontion talliin

