Ratsastuksen viikko 44: Esteratsastajat hyppäävät kansainvälisillä kentillä, Tampereella ainoat kansalliset kilpailut
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
29.10.-2.11. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede, Domirus de Valdespino
28.10.–2.11. Esteratsastus CSI1* Oliva Nova, ESP
Maria Aminoff - Lopez vd Oude Heihoef
28.10.-2.11. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Kerel van het Sterrebos, Newsflash
29.10.-1.11. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Rani van´t Gestelhof, Soblensky vh Scheefkasteel Z
Marika Rättö – Stollzenburg E
Amanda Immonen – Virago 1*
Kansalliset kilpailut
2.11. Esteratsastus, November Jumping Weekend, Tampereen Ratsastusseura, Tampere
Muut tapahtumat
29.10.2025 SRL:n hallitusehdokkaat esittäytyvät etätilaisuudessa
SRL:n syyskokouksessa 23.11. valitaan Ratsastajainliiton hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2026-1028. Klo 18 järjestettävässä etätilaisuudessa jäsenistöllä on mahdollisuus tutustua ehdokkaisiin ja esittää heille kysymyksiä. Teams-linkki tilaisuuteen löytyy liiton nettisivuilta.
Lähde: SRL