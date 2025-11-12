Jasmin Seppälä-Geerinkin Kerel van het Sterrebos on tänä talvena valmiimpi ja kokeneempi MC-radoille.
Jasmin Seppälä-Geerinkin Kerel van het Sterrebos on tänä talvena valmiimpi ja kokeneempi MC-radoille.Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 46: Kun kotimaassa hiljenee, katseet kääntyvät ulkomaille

Jasmin Seppälä-Geerink kilpailee Stuttgartin maailmancupissa.
Julkaistu
Jasmin Seppälä-Geerinkin Kerel van het Sterrebos on tänä talvena valmiimpi ja kokeneempi MC-radoille.
Jasmin Seppälä-Geerink hyppää viikonloppuna Stuttgartin maailmancupissa

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2*

12.–16.11. Esteratsastus, CSI5*-W maailmancup, Stuttgart, GER / LINKKI
Jasmin Seppälä-GeerinkAttention Z, Kerel Van Het Sterrebos

10.–16.11. Esteratsastus, CSI4* Valencia, ESP / LINKKI
Anni RoslinDree Van Den Hoek Z

12.–16.11. Kenttäratsastus, CCI3*-S Le Pouget, FRA
Sanna SiltakorpiChoco Chino
Elmo JankariDembolino, Rosalinda CCI2*-L

12.–16.11. Esteratsastus, ikäryhmät, CSI Opglabbeek, BEL / LINKKI

12.–16.11. Esteratsastus, CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Eveliina TalvioMy Catania, New Yorker T
Aura VasamaComme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn De Goedereede Z

Jasmin Seppälä-Geerinkin Kerel van het Sterrebos on tänä talvena valmiimpi ja kokeneempi MC-radoille.
Henri Ruosteen piti startata viikonloppuna Stuttgartissa, mutta suunnitelmat menivät uusiksi

Kansallisia kilpailuja ei ole tällä viikolla.

Jasmin Seppälä-Geerinkin Kerel van het Sterrebos on tänä talvena valmiimpi ja kokeneempi MC-radoille.
Sanna Backlund tuplavoittoon 140-luokassa, talven suunnitelmat vielä auki: "Haluaisin olla HIHSissä tänä keväänä"

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi