Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 46: Kun kotimaassa hiljenee, katseet kääntyvät ulkomaille
Jasmin Seppälä-Geerink kilpailee Stuttgartin maailmancupissa.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2*
12.–16.11. Esteratsastus, CSI5*-W maailmancup, Stuttgart, GER /
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Kerel Van Het Sterrebos
10.–16.11. Esteratsastus, CSI4* Valencia, ESP /
Anni Roslin – Dree Van Den Hoek Z
12.–16.11. Kenttäratsastus, CCI3*-S Le Pouget, FRA
Sanna Siltakorpi – Choco Chino
Elmo Jankari – Dembolino, Rosalinda CCI2*-L
12.–16.11. Esteratsastus, ikäryhmät, CSI Opglabbeek, BEL /
12.–16.11. Esteratsastus, CSI2* Lier, BEL /
Eveliina Talvio – My Catania, New Yorker T
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn De Goedereede Z
Kansallisia kilpailuja ei ole tällä viikolla.