Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 47: Esteitä ja matkaratsastusta
Suomalaisratsastajat kilpailevat viikonloppuna ulkomailla. Kotimaassa on tarjolla ratsastusfoorumi sekä SRL:n sääntömääräinen syyskokous.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2*
21.-23.11. Matkaratsastus CEI3* 140 km Travagliato, ITA / Yamamah App
Viljami Häggblom – Balkan Rio
Saana Nieminen – Hadi de Llormols
Alina Garcia-Huovinen – Scarlett de Garbi CEI1*
19.-23.11. Esteratsastus CSI4* Rouen, FRA /
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z
19.-23.11. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL /
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van´t Gestelhof
20.-23.11. Esteratsastus CSI2* Gorla Minore, ITA /
Hugo Kogelnig – Vermont 2
Muut tapahtumat
22.11. Ratsastusfoorumi, Taitotalo
23.11. SRLn sääntömääräinen syyskokous, Taitotalo
Lähde: SRL