Alina Huovinen Garcia ja Shagya Florina sekä Saana Nieminen ja Shagya Buzavirag Travagliatossa Italiassa. Kaksikko otti kaksoisvoiton 160 km matkalla vuonna 2023. Kuva: Jarmo Nieminen
Ratsastuksen viikko 47: Esteitä ja matkaratsastusta

Suomalaisratsastajat kilpailevat viikonloppuna ulkomailla. Kotimaassa on tarjolla ratsastusfoorumi sekä SRL:n sääntömääräinen syyskokous.
Julkaistu
Saana Nieminen nuorten maailmanlistan ykköseksi matkaratsastuksessa 

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2*

21.-23.11. Matkaratsastus CEI3* 140 km Travagliato, ITA / Yamamah App
Viljami HäggblomBalkan Rio
Saana NieminenHadi de Llormols
Alina Garcia-HuovinenScarlett de Garbi CEI1*

Aura Vasama toinen Herningin U25 GP:ssa – "En sulje pois MC-luokkia"

19.-23.11. Esteratsastus CSI4* Rouen, FRA / LINKKI
Aura VasamaComme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z

19.-23.11. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia KontioCayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van´t Gestelhof

20.-23.11. Esteratsastus CSI2* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Hugo KogelnigVermont 2

SRL:n syyskokoukselta avoimuutta ja konkretiaa toivova Tom Gordin julistaa kivenkovan tavoitteen ensi kesän MM-kisoihin

Muut tapahtumat

22.11. Ratsastusfoorumi, Taitotalo

23.11. SRLn sääntömääräinen syyskokous, Taitotalo

Lähde: SRL

