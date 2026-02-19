Ratsastuksen viikko 8: Jasmin Seppälä-Geerink hyppää Göteborgissa maailmancupia ennen Helsinkiä
Viikolla 8 on maailmalla iso joukko suomalaisia esteratsastajia ja yksi parakouluratsastaja.
18.–22.2. Esteratsastus CSI5-W Göteborg, SWE / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Kerel van het Sterrebos / One-Way Svo
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco's Dominator Z
16.–22.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3 / Opal de Semilly V
Venla Vaara – Queen of Hearts Dwerse Hagen
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Chatassia PS, Rocky C
19.-22.2. Parakouluratsastus CPEDI3* Doha, QAT / LINKKI
Laura Kangasniemi – Goldprins Ryhmä IV
17.–22.2. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
John Antell – L'intouchable, Mante / Famante Z, Jagger d' Helula
Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z
Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3 / Omega Star H.V, Marlene HX
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Shangri-La, Porsche
Seela Kullas – Durette Z
Helmi-Noora Tervonen – Last Minute
Isabella Therman – Berdien Z, Nina Ricci
19.–22.2. Esteratsastus CSI2* Busto Arsizio, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig – Bg Rio van de Groenhove / Bg Desperados by Hidalgo Z, Million Dollar Girl
18.–22.2. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure
19.–22.2. Esteratsastus CSI2* Sharjah, UAE / LINKKI
Karolina Jalonen – Indiana
16.–22.2. Esteratsastus CSI1* Valencia, ESP / LINKKI
Minna Eranka-Lintula – Hegina, Idee Recue Dew-Drop
17.–22.2. Esteratsastus CSIAm-A Royan, FRA / LINKKI
Anna Kossmann – Floravol d'Albain, Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule