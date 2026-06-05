Ratsastuksen viikko 23: KouluSM-kisat Woikoskella
Kaikki olympialajit ovat edustettuna viikonloppuna.
Keskemmällä Eurooppaa kenttäratsastaja Nelli Pekkarinen starttaa Avoca Alchemistilla lyhyen neljän tähden luokassa.
4.-7.6. Kenttäratsastus CCI4* Kronenberg, NED / LINKKI
Nelli Pekkarinen – Avoca Alchemist
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She 3-S_*
Hedwig Wikström – Lambada Royal 2-S_*
5.-7.6. Kouluratsastus CDI3* Brno, CZE / LINKKI
Joanna Robinson – Glamouraline
Mikaela Soratie – Furst Michigan / Fietz YH
4.-10.6. Kouluratsastus CDI3* Wellington, Heckfield, GBR / LINKKI
Anu Sironen – Ypäjän Fioretto
3.-7.6. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Proper YH1*
Elena Hietanen – Electra, I’m Aljana Special 1*
3.-7.6. Esteratsastus CSI2* Tubbergen, NED / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Newsflash / Chelby v.d. Woestenheide 1*
3.-7.6. Esteratsastus CSI2* Gassin - St Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z, Lablue E Z 1*
Maria Aminoff – Lopez vd Oude Heihoef, Porsche 1*
3.-7.6. Esteratsastus CSI1* Pernay, Tours, FRA / LINKKI
Anna Kossmann – Hope des Besnards / Jaipur du Thot, Orado du Vieux Saule Am-A
Kansalliset kilpailut
5.-7.6. Kouluratsastuksen Suomen mestaruus, Woikoski Summer Dressage, WHD Gård Woikoski, Nurmaa
Ohjelma täällä
SM-luokat ratsastetaan lauantaina ja finaalit sunnuntaina. SM-kilpailut järjestetään senioreissa, U25, nuorissa, junioreissa, lapsiratsastajissa ja poneissa.
Selostajana sunnuntaina Anne-Mari Miss.
EQPro 7-8v Championsarja 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja, Paccelli 4v Cup 2026
5.-6.6. Parakouluratsastuksen Suomen mestaruus, Woikoski Summer Dressage, WHD Gård Woikoski, Nurmaa
Woikoski Summer Dressagen SM-luokat ratsastetaan perjantaina ja finaali lauantaina. LINKKI
6.-7.6. Esteratsastus, LOR Derby 2026, Laakspohjan kartano, Lohja
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026, Hankkija Ponisarja 2026 LINKKI
6.6. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää LINKKI