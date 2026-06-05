Vahvat kultamitaliehdokkaat Woikoskella: Ville Vaurio ja Stella Hagelstam.
Vahvat kultamitaliehdokkaat Woikoskella: Ville Vaurio ja Stella Hagelstam. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 23: KouluSM-kisat Woikoskella

Viikonloppuna kilpaillaan mitaleista.
Julkaistu

Kaikki olympialajit ovat edustettuna viikonloppuna.

Keskemmällä Eurooppaa kenttäratsastaja Nelli Pekkarinen starttaa Avoca Alchemistilla lyhyen neljän tähden luokassa.

4.-7.6. Kenttäratsastus CCI4* Kronenberg, NED / LINKKI
Nelli PekkarinenAvoca Alchemist
Nea RissanenSceilig Candy Storm She 3-S_*
Hedwig WikströmLambada Royal 2-S_*

5.-7.6. Kouluratsastus CDI3* Brno, CZE / LINKKI
Joanna RobinsonGlamouraline
Mikaela SoratieFurst Michigan / Fietz YH

4.-10.6. Kouluratsastus CDI3* Wellington, Heckfield, GBR / LINKKI
Anu SironenYpäjän Fioretto

Vahvat kultamitaliehdokkaat Woikoskella: Ville Vaurio ja Stella Hagelstam.
Kouluratsastaja Anu Sirosen paras paikka

3.-7.6. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia KontioJay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Proper YH1*
Elena HietanenElectra, I’m Aljana Special 1*

3.-7.6. Esteratsastus CSI2* Tubbergen, NED / LINKKI
Jasmin Seppälä-GeerinkAttention Z, Chapper, Newsflash / Chelby v.d. Woestenheide 1*

3.-7.6. Esteratsastus CSI2* Gassin - St Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia RotoParinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z, Lablue E Z 1*
Maria AminoffLopez vd Oude Heihoef, Porsche 1*

3.-7.6. Esteratsastus CSI1* Pernay, Tours, FRA / LINKKI
Anna KossmannHope des Besnards / Jaipur du Thot, Orado du Vieux Saule Am-A

Vahvat kultamitaliehdokkaat Woikoskella: Ville Vaurio ja Stella Hagelstam.
"Mä olen ihan over the moon!" – Oona-Julia Roto hyppäsi elämänsä ensimmäisen ranking-luokan

Kansalliset kilpailut

5.-7.6. Kouluratsastuksen Suomen mestaruus, Woikoski Summer Dressage, WHD Gård Woikoski, Nurmaa

Ohjelma täällä

SM-luokat ratsastetaan lauantaina ja finaalit sunnuntaina. SM-kilpailut järjestetään senioreissa, U25, nuorissa, junioreissa, lapsiratsastajissa ja poneissa.
Selostajana sunnuntaina Anne-Mari Miss.
EQPro 7-8v Championsarja 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja, Paccelli 4v Cup 2026

5.-6.6. Parakouluratsastuksen Suomen mestaruus, Woikoski Summer Dressage, WHD Gård Woikoski, Nurmaa
Woikoski Summer Dressagen SM-luokat ratsastetaan perjantaina ja finaali lauantaina. LINKKI

6.-7.6. Esteratsastus, LOR Derby 2026, Laakspohjan kartano, Lohja
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026, Hankkija Ponisarja 2026 LINKKI

6.6. Esteratsastus, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää LINKKI

Vahvat kultamitaliehdokkaat Woikoskella: Ville Vaurio ja Stella Hagelstam.
SM-kisoissa nähdään huippukunnossa oleva Ville Vaurio, joka on tehnyt löydön
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