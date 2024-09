Tanskalainen olympiaratsastaja Bachmann Andersen toivottaa maansa eläinsuojelujärjestöjen ehdotukset tervetulleiksi

Hevosten käyttäytymistarpeet on täytettävä. Kisahevoset viettävät paljon aikaa talleissa ja ovat harvoin tekemisissä lajitovereidensa kanssa, vaikka ne olisivat tarhassa. On pyrittävä siihen, että hevosilla on mahdollisuus liikkua vapaasti laitumella, missä ne voivat olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden hevosten kanssa. Lisäksi on tarkasteltava kilpailuhevosten matkustuspäivien määrää, ja on asetettava vuosittainen maksimimäärä päiviä, jolloin hevoset saavat olla kuljetettavina.