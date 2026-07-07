Maailmanranking 6/2026: Axel Lindberg jatkaa nousuaan kohti kenttäratsastuksen kärkeä
Uusiseelantilainen Tim Price jatkaa kenttäratsastuksen maailmanrankingin kärjessä myös kesäkuun jälkeen pistein 527. Kesäkuussa pistepottia kerrytti voitto pitkässä neljän tähden kisassa Strezegomissa, josta sai 43 pistettä.
Toiseksi listalla nousi britti Harry Meade pistein 485, vaikka hän ei kerännyt kesäkuussa lisää pisteitä lainkaan. Kun rankingiin huomioidaan 12 edellisen kuukauden tulokset, isojakin muutoksia voi tapahtua. Vielä toukokuussa toisena ollut Laura Collet putosi seitsemänneksi, kun viime vuoden kesäkuun tulokset tippuivat pois.
Rankingin kolmossijalle pistein 470 nousi USA:n Boyd Martin, joka pari viikkoa sitten sijoittui kolmanneksi Luhmühlenin viidessä tähdessä. Tästä pisteitä tuli 82. Martin on myös Sanna Siltakorven kanssa nuorten hevosten MM-kilpailussa menestyneen Buba D´Mues´n uusi ratsastaja.
Maailmanranking kenttäratsastus kesäkuu
(suluissa toukokuun sijoitus)
1.(2) Tim Price NZL 527 pistettä
2. (3) Harry Meade GBR 485
3. (5) Boyd Martin USA 470
4. (6) Tom Jackson GBR 391
5. (9) Tom McEwen GBR 386
6. (14) Jonelle Price NZL 381
7. (2) Laura Collett GBR 380
8. (8) Benjamin Massie FRA 373
9. (4) Rosalin Canter GBR 367
10. (11) Lara de Liedekerke-Meir BEL 348
Axel Lindberg jatkaa parhaana suomalaisena pistein 123, ja hänen sijoituksensa parani jälleen viisi pykälää sijalle 122. Kesäkuussa Luhmühlenin neljän tähden 16. sija toi kaksi pistettä. Aachenin MM-kisoihin valittu Lindberg on kerännyt rankingpisteitä kaikkiaan kolmella hevosella: Quelle Bonne, Bonapartis ja Cascada.
Niin ikään MM-kisoihin valittu Sanna Siltakorpi jatkaa toiseksi parhaana suomalaisena pistein 88, ja kolmannella sijalla on Anselmi Laiho pistein 38. Kumpikaan ei kesäkuussa saanut rankingpisteitä.
Suomalaiskärki maailmanrankingissa
122. (127) Axel Lindberg 123 pistettä
191. (151) Sanna Siltakorpi 88
488. (466) Anselmi Laiho 38
765. (773) Lumi Joutsen 21
1001. (1299) Hedwig Wickström 14
19 suomalaisratsastajaa on kerännyt rankingpisteitä
Miten kenttäratsastuksen ranking muodostuu?
Kenttäratsastuksessa maailmanrankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.
Esimerkiksi viiden tähden kilpailusta voittaja saa pisteitä 111.