Maailmanranking 6/2026: Axel Lindberg jatkaa nousuaan kohti kenttäratsastuksen kärkeä

Uusiseelantilainen Tim Price jatkaa kenttäratsastuksen maailmanrankingin kärjessä myös kesäkuun jälkeen pistein 527. Kesäkuussa pistepottia kerrytti voitto pitkässä neljän tähden kisassa Strezegomissa, josta sai 43 pistettä.

Toiseksi listalla nousi britti Harry Meade pistein 485, vaikka hän ei kerännyt kesäkuussa lisää pisteitä lainkaan. Kun rankingiin huomioidaan 12 edellisen kuukauden tulokset, isojakin muutoksia voi tapahtua. Vielä toukokuussa toisena ollut Laura Collet putosi seitsemänneksi, kun viime vuoden kesäkuun tulokset tippuivat pois.

Rankingin kolmossijalle pistein 470 nousi USA:n Boyd Martin, joka pari viikkoa sitten sijoittui kolmanneksi Luhmühlenin viidessä tähdessä. Tästä pisteitä tuli 82. Martin on myös Sanna Siltakorven kanssa nuorten hevosten MM-kilpailussa menestyneen Buba D´Mues´n uusi ratsastaja.