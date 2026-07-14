Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin. Kuva: Kristian Strøm
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 29: Suomenhevosten estemestaruus ja askellajimestaruudet, Nordström viimeistelee Riesenbeckissä

Suomalaiset kilpailevat esteratsastuksessa maailmalla kahdessa ja kolmessa tähdessä.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

15.-19.7. Esteratsastus CSI3* Riesenbeck, GER / LINKKI
Annina Nordström – Fuzhou, Lazzaro Star / Untouched RV Z YH1*

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata"

16.-19.7. Kouluratsastus CDI3* Görlitz, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Feldrose FRH / Hans Im Glueck 24 2* / Bond Girl 12 1*

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Feldrose on nyt Melinda Ignatiuksen kilpasatulan alla

15.-19.7. Esteratsastus CSI2* Zuidwolde, NED/ LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T / New Touch van ‘t Santbosch 1*
Alexa Lumia Mitrunen – Lordinio 1*

15.-18.7. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z
Isabel Lovina Olsson – Genereux Fortuna 1*

16.-19.7. Esteratsastus CSI2* Gosciszow, POL / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Corona Z, Newsflash

16.-19.7. Esteratsastus CSI2* Esposende, POR /LINKKI
Eevi-Pirre Rautiainen – Joker Gris Z

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Neljä suomalaista sijoittui kahden tähden 145-luokassa Belgiassa – Kontio jatkaa tulevaisuuden GP-hevosten rakentamista

Kansalliset kilpailut   

16.-19.7. Askellajiratsastus, SM-kilpailut, SIHY:n ovaalirata, Ypäjä

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Suomen parhaat askellajiratsukot kilpailevat SM-mitaleista Ypäjällä

17.-18.7. Kouluratsastus, SuoVaRi Strawberry Challenge, Wanhamäen Talli, Suonenjoki

17.-19.7. Esteratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Karijoki, Myrkky
Joukkue SM 2026, suomenhevosten estemestaruus 

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Heikkinen voittoon Solbackassa – Granroth myi nuoren hevosensa Gulliksenin perheeseen

17.-19.7. Esteratsastus, Metsämäki Horse Show, Turku
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026

Annina Nordström valmistautuu lähestyviin MM-kisoihin.
Turun linnan turnajaisissa ei ensiapuhenkilöä, loukkaantunut katsoja vietti yön sairaalassa

18.-19.7. Esteratsastus, Päijänne Jumping Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Saakoski
Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026, Hankkija Ponisarja 2026

19.7. Vikellys, Vikellyskilpailut, Hessi-talli, Urjala

Kaikki kansalliset kilpailut löytyvät täältä.

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SRL
ratsastuksen viikko
Anniina Nordström
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