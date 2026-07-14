Ratsastuksen viikko 29: Suomenhevosten estemestaruus ja askellajimestaruudet, Nordström viimeistelee Riesenbeckissä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
15.-19.7. Esteratsastus CSI3* Riesenbeck, GER / LINKKI
Annina Nordström – Fuzhou, Lazzaro Star / Untouched RV Z YH1*
16.-19.7. Kouluratsastus CDI3* Görlitz, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Feldrose FRH / Hans Im Glueck 24 2* / Bond Girl 12 1*
15.-19.7. Esteratsastus CSI2* Zuidwolde, NED/ LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Magic Touch, Milestone T / New Touch van ‘t Santbosch 1*
Alexa Lumia Mitrunen – Lordinio 1*
15.-18.7. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z
Isabel Lovina Olsson – Genereux Fortuna 1*
16.-19.7. Esteratsastus CSI2* Gosciszow, POL / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Corona Z, Newsflash
16.-19.7. Esteratsastus CSI2* Esposende, POR /LINKKI
Eevi-Pirre Rautiainen – Joker Gris Z
Kansalliset kilpailut
16.-19.7. Askellajiratsastus, SM-kilpailut, SIHY:n ovaalirata, Ypäjä
17.-18.7. Kouluratsastus, SuoVaRi Strawberry Challenge, Wanhamäen Talli, Suonenjoki
17.-19.7. Esteratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Karijoki, Myrkky
Joukkue SM 2026, suomenhevosten estemestaruus
17.-19.7. Esteratsastus, Metsämäki Horse Show, Turku
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026
18.-19.7. Esteratsastus, Päijänne Jumping Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Saakoski
Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026, Hankkija Ponisarja 2026
19.7. Vikellys, Vikellyskilpailut, Hessi-talli, Urjala
Kaikki kansalliset kilpailut löytyvät täältä.