Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 35: Suomenratsujen kuninkaalliset sekä matkaratsastuksen ja kenttäponien SM-kilpailut

Ulkomailla kisataan kenttää, matkaa ja esteitä.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

26.-30.8. Kenttäratsastus, ikäryhmien Euroopan mestaruuskilpailu Segersjö, SWE / LINKKI
CCI3*-L Nuoret ratsastajat
Anselmi Laiho – Bali (Forssa)
CCI2*-L Juniorit
Mikko Moisala – Kajo A (Nokia)

Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Tuore nuorten kultamitalisti aikoo Los Angelesiin, suunnitelma on valmiina
Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Laura Collettin klinikassa päivät täynnä – Mikko Moisala osallistuu Birte Star KZ:llä
Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Junioriratsastaja Mikko Moisala panostaa isosti ja ympäröi itsensä lajin huippuosaajilla – "Nämä ovat monivuotisia satsauksia ratsastajilta"

28.-29.8. Matkaratsastus CEI3* 140 km Kristinehamn, SWE / LINKKI
Nea Mickelsson – Pryncess by Jhamila
Minna Kostiainen – Tersox 2* 120 CIM

Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Maajoukkuevalmentaja Nea Mickelsson juoksee puolimaratoneja ja panostaa oheisliikuntaan - "Kuinka moni ratsastaja alkulämmittelee oman kroppansa?"
Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
"Aivan mahtavaa" ja "stop!" – runsas ja valtava Aachen tarjoaa rahoille kaikenlaista vastinetta

25.-30.8. Esteratsastus CSI2* Brussels, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto – AHG Whiterock de Muse of Cruis, Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve

Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
"Mä olen ihan over the moon!" – Oona-Julia Roto hyppäsi elämänsä ensimmäisen ranking-luokan

Kansalliset kilpailut

29.8. Matkaratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut, seniorit, nuoret ja juniorit, Taikayön ratsastajat, Tursa

Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Ei tulosta matkaratsastuksen EM-kisoista, Saana Niemisen katse tulevissa kisoissa – "Mähän vasta pääsin hevosen selkään"

29.-30.8. Kenttäratsastuksen ponien Suomenmestaruus, Porin Ravit Oy, Porin ravirata

27.-30.8. Suomenratsujen Kuninkaalliset, kouluratsastus ja esteratsastus, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä

Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Lassi Lehmusto johdatti Ypäjän Ratsastajat jälleen SM-kultaan – Vekardon kanssa katse jo vuoden päätapahtumaan
Linnea Haukilehto starttaa jälleen kuninkaallisissa.
Nyt se tapahtuu: Ypäjä Paavo osallistuu mestaruuksiin – "Kyllä mä tiedän, mitä se vaatii"

30.8. Vikellyskilpailut Takkulan ratsastuskeskuksessa, Lahden Ratsastajat ry, Lahti

30.8. Valjakot Wiurilassa, Wiurilan Hevosurheilijat ry, Salo

Linkki kansallisiin kilpailuihin tässä.

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