Ratsastuksen viikko 35: Suomenratsujen kuninkaalliset sekä matkaratsastuksen ja kenttäponien SM-kilpailut
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
26.-30.8. Kenttäratsastus, ikäryhmien Euroopan mestaruuskilpailu Segersjö, SWE / LINKKI
CCI3*-L Nuoret ratsastajat
Anselmi Laiho – Bali (Forssa)
CCI2*-L Juniorit
Mikko Moisala – Kajo A (Nokia)
28.-29.8. Matkaratsastus CEI3* 140 km Kristinehamn, SWE / LINKKI
Nea Mickelsson – Pryncess by Jhamila
Minna Kostiainen – Tersox 2* 120 CIM
25.-30.8. Esteratsastus CSI2* Brussels, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto – AHG Whiterock de Muse of Cruis, Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve
Kansalliset kilpailut
29.8. Matkaratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut, seniorit, nuoret ja juniorit, Taikayön ratsastajat, Tursa
29.-30.8. Kenttäratsastuksen ponien Suomenmestaruus, Porin Ravit Oy, Porin ravirata
27.-30.8. Suomenratsujen Kuninkaalliset, kouluratsastus ja esteratsastus, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
30.8. Vikellyskilpailut Takkulan ratsastuskeskuksessa, Lahden Ratsastajat ry, Lahti
30.8. Valjakot Wiurilassa, Wiurilan Hevosurheilijat ry, Salo
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