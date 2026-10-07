Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä. Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 41: Kyvyt esiin - ja suomenhevosten laatuarvostelun finaali

Ulkomailla kilpaillaan kenttää, esteitä ja koulua.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

7.–11.10. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Anselmi Laiho – Bali 
Lumi Joutsen – Louie Bracciole 3*-L 
Martina Nyman – Eloge 3*-S / Skyhigh 1* 
Susanne Orelma-Törmänen – ST Carlisle 3*-S 
Ann-Charlotte Palmgren – Insa 3*-S / Van Halen 1* 
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She 3*-S 
Inkeri Laiho – Conradh 2*-S
Elmo Jankari – Cardentino von K, Linekers Oganel 3377, Rosalinda 1*

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Anselmi Laiho ja Bali valmiina neljään tähteen – nuori ratsastaja innoissaan varusmiespalvelun alkamisesta
Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Susanne Orelma-Törmänen mj-valmennusrinkiin 10 vuoden tauon jälkeen

6.–11.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco´ s Dominator Z / A Special One Z YH 
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland, Opaline vd Caatshoeve / Eowyn de Goedereede Z 1* / Piper YH 
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saula 1* / Lovely de Marenoire YH 

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Kristupas Petraitis voitti, mutta Petra Heikkinen oli hyvä kakkonen Tallinnan maailmancupissa
Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Suomalaisnuoret Šamorínissa: Jone Illi GP-luokan voittoon – Aachenissa odottaa ainutlaatuinen viikonloppu MM-kisojen aikaan

8.–11.10. Esteratsastus CSI3* Gassin – St. Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve / Lablue E B 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1* 

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
"Mä olen ihan over the moon!" – Oona-Julia Roto hyppäsi elämänsä ensimmäisen ranking-luokan

8.–11.10. Kouluratsastus CDI3* Troisdorf, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Feldrose FRH, Hans Im Glueck 24

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Melinda Ignatius matkalla kohti kansainvälistä GP:tä

Kansalliset kilpailut ja muut tapahtumat

11.10. Esteratsastus, Peikin Ratsastuskoulu, Kauniaisten ratsastajat, Espoo 

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Emilia Vättö lähti Keski-Eurooppaan jäädäkseen – "Koska mä rakastan kilparatsastamista"

10.–11.10. Kyvyt esiin -finaali, Salpauksen Ratsastustalli, Lahti

Finaaliin ovat oikeutettuja vain 2- ja 3-vuotiaat lämminveriset ja täysiveriset ratsuhevoset sekä ratsuponit, jotka ovat merkitty FWB-/SRP-kantakirjan pääosastoon sekä muut pääkantakirjan vaatimukset täyttävät yksilöt. Finaaliin pääsevät hevoset/ponit, joiden pisteiden yhteenlaskettu keskiarvo on vähintään 8,0. Finaaliin kvaalautuvat automaattisesti Ratsuoripäiviltä jalostukseen hyväksytyt 3-vuotiaat oriit.

Viime vuonna Kyvyt esiin -tuomaristo rentoutui finaalia edeltävän tapahtuman jälkeen rennoissa merkeissä.
Suomalaisten kasvattamat ja omistamat 3-vuotiaat vauhdissa, Turner Ale ja Miss Brighton aloittaneet vahvasti Ruotsissa

10.–11.10. Suomenhevosten laatuarvostelun finaali, Hevosopisto, Ypäjä

3- ja 4-vuotiaat suomenhevoset osallistuvat aiemmin tänä vuonna karsintoihin, joita järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Karsintojen parhaat pääsevät Ypäjällä järjestettävään finaaliin. 5-vuotiaat pääsevät mukaan laatuarvosteluun kilpailusuoritusten perusteella.

Finalistit löytyvät täältä.

SRL
ratsastuksen viikko
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi