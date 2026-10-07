Ratsastuksen viikko 41: Kyvyt esiin - ja suomenhevosten laatuarvostelun finaali
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
7.–11.10. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Anselmi Laiho – Bali
Lumi Joutsen – Louie Bracciole 3*-L
Martina Nyman – Eloge 3*-S / Skyhigh 1*
Susanne Orelma-Törmänen – ST Carlisle 3*-S
Ann-Charlotte Palmgren – Insa 3*-S / Van Halen 1*
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She 3*-S
Inkeri Laiho – Conradh 2*-S
Elmo Jankari – Cardentino von K, Linekers Oganel 3377, Rosalinda 1*
6.–11.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco´ s Dominator Z / A Special One Z YH
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland, Opaline vd Caatshoeve / Eowyn de Goedereede Z 1* / Piper YH
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saula 1* / Lovely de Marenoire YH
8.–11.10. Esteratsastus CSI3* Gassin – St. Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve / Lablue E B 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*
8.–11.10. Kouluratsastus CDI3* Troisdorf, GER / LINKKI
Melinda Ignatius – Feldrose FRH, Hans Im Glueck 24
Kansalliset kilpailut ja muut tapahtumat
11.10. Esteratsastus, Peikin Ratsastuskoulu, Kauniaisten ratsastajat, Espoo
10.–11.10. Kyvyt esiin -finaali, Salpauksen Ratsastustalli, Lahti
Finaaliin ovat oikeutettuja vain 2- ja 3-vuotiaat lämminveriset ja täysiveriset ratsuhevoset sekä ratsuponit, jotka ovat merkitty FWB-/SRP-kantakirjan pääosastoon sekä muut pääkantakirjan vaatimukset täyttävät yksilöt. Finaaliin pääsevät hevoset/ponit, joiden pisteiden yhteenlaskettu keskiarvo on vähintään 8,0. Finaaliin kvaalautuvat automaattisesti Ratsuoripäiviltä jalostukseen hyväksytyt 3-vuotiaat oriit.
10.–11.10. Suomenhevosten laatuarvostelun finaali, Hevosopisto, Ypäjä
3- ja 4-vuotiaat suomenhevoset osallistuvat aiemmin tänä vuonna karsintoihin, joita järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla ympäri Suomen. Karsintojen parhaat pääsevät Ypäjällä järjestettävään finaaliin. 5-vuotiaat pääsevät mukaan laatuarvosteluun kilpailusuoritusten perusteella.
Finalistit löytyvät täältä.