Ratsastuksen viikko 21: Kansainvälistä hulinaa, kun nations cupin ensimmäinen osakilpailu hypätään perjantaina
Suomalaiset esteratsastajat hyppäävät nations cup -osakilpailun Tanskassa. Joukkuekilpailu CSIO3*, eli EEF-kisasarjan pohjoisen alueen osakilpailu (Longines EEF Series Nations Cup Stutteri Ask 2026) alkaa perjantaina 21.5. paikallista aikaa klo 14.30.
Paikan päällä joukkuetta on luotsaamassa kapteeni Mikko Mäentausta. Joukkueeseen ovat ehdolla Niclas Aromaa, Jone Illi, Annina Nordström, Jasmin Seppälä-Geerink ja Aura Vasama. Ainoa varma nimi joukkueessa on Nordström, joka aloittaakin perjantaina suoraan nations cup -luokasta. Paikalla on yksi nimi liikaa ja joukkueesta pois putoaja päätellään tämän päivän 140- ja 145 -luokkien tulosten perusteella.
Sen sijaan John Antell ei osallistu nations cup -luokkaan, mutta saa sen sijaan hypätä GP:n sunnuntaina.
Ratsastajilla on mukanaan hevosia, joista osa hyppää kolmen, osa kahden tähden linjaa.
Mikko Mäentausta toteaa, että kisapaikka on vanhastaan tuttu ja se on hieno, hiekkapohjainen kenttä. Hän toteaa tyytyväisenä, että ratsastajat ovat tehneet sen verran hyvää tulosta, että kisaan on mukava lähteä. Suomi on arvottu lähtöjärjestyksessä kuudenneksi, ja ratsastajien lähtövuorot Mäentausta päättää joukkueenjohtajana siinä vaiheessa, kun lähtölistat laaditaan.
Suomen joukkue tähtää tänä vuonna oman alueensa, pohjoisen, semifinaalin kautta finaaliin. Viisi parasta maata per alue otetaan semifinaaliin.
Martoften osakilpailu ei ratkaise jatkoonmenoa suuntaan eikä toiseen, sillä pistekelpoisia maita on mukana Tanskan osakilpailussa vain viisi, vaikka osallistujia luokassa onkin 11. Pistemaista Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Puola ovat edustettuna, mutta Viro, Latvia, Liettua ja Israel eivät ole osallistuneet. Jatkoon pääsee siis hyväksytyllä suorituksella.
Pohjoisen alueen semifinaali kilpaillaan 2.-5.7. Hollannin Peelbergenissä ja finaali syyskuun alussa Sveitsin Avenchesissa.
Nations cup -kisasarjan aikataulu istuu hyvin elokuun puolivälissä ratsastettavien MM-kisojen kanssa, jonne Nordström on kertonut tähtäävänsä.
20.–24.5. Esteratsastus, CSIO3*-NC EEF RQ, Martofte, Tanska / LINKKI
Niclas Aromaa / Cascalinus, L’intouchable
Jone Illi / Celtas Quillian, I’m Blue, Lucky Diamant van den Heezerenbosch / Chadera Rouge PS
Annina Nordström / Fuzhou, Esquire Z
Jasmin Seppälä-Geerink / Attention Z, Kerel van het Sterrebos / Chapper
Aura Vasama / Deejay KDW Z, Ganache de Riverla
Hanna Nordström / Iprimero, Johnny Boy
20.–24.5. Kouluratsastus CDI3* Lier, Belgia / LINKKI
Jessica Jokiranta / Dusty
Joanna Robinson / Glamouraline
Mikaela Soratie / Furst Michigan
21.–24.5. Valjakkoajo CAI3* Boguslawice, Puola / LINKKI
CAI3*-H1
Sanna Järvelä / Korporaal
Talvikki Järvinen / Kassander, Danser T
Leena Kalalahti / Intercity
Eveliina Koivula / Judym
CAI3*-P2
Leena Vähä-Erkkilä / An de Bane’s Cymru, Gribsvads Fantom, Minydon Mojo
CAI2*-H1
Elna Jokinen / Dorato
CAIU252*-P1
Coco Roine / Holthausen Cal-Rodyn
CAIJ2*-P1
Alma Krasnitsky / Sky
Jarkko Mäkinen / Pin Rock’s Poppius
20.–23.5. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, Alankomaat / LINKKI
Juulia Jyläs / Carlyle, Magic Touch, Milestone T / New Touch van’t Santbosch
CSI1*
Venla Vaara / Dilithya de Spalbec Z
21.–24.5. Esteratsastus CSI2* Pärnu, Viro / LINKKI
Anni Roslin / Dree van de Hoek Z, Du Marais Shamrock Z / Day Dream vh Waterschoot Z, Paco Rabbane QC
Janna Huhtanen / Fabuleuse d’Azur, Hamont, Nemo van het Reuhof
20.–24.5. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, Belgia / LINKKI
Anna-Julia Kontio / Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Balvino
23.–24.5. Kenttäratsastus CCI1*-Intro Arville, Belgia / LINKKI
Anni Huovinen / Troy, Ucorona
20.–23.5. Kouluratsastus, CDI1* ja ikäluokat Perila, Viro / LINKKI
CDI1*
Kaisa Pirinen / Lauren
CDIY
Venla Lahtinen / Tempelhüter
Mila Pietarila / Fire Dream, Jonathan S
Minttu Polin / Jura JAZ
Sohvi Rouvali / Fabian, Fürst Furioso
CDIJ
Peppi Kangasjärvi / Ds Smartakus
Lila Maijala / Fiona Verde
Armi Pietarinen / Lisbeth S
Aino Sellman / Lapinjärvi Sabroso
Mikaela Sinda / Hagels DeBeers
CDIP
Aino Hallasaari / Fairytale Twilight
Iina Hirsimäki / Diego ZH
Nelli-Maria Inna / Pin Rock’s Devil’s Double
Sini Shemeikka / Caramel Grey
Maria Suhonen / Viljam
20.–24.5. Kouluratsastus CDIYH Olomouc, Tsekki / LINKKI
Niina Niilosaari / Forex NN
Kansalliset kilpailut
22.–24.5. Esteratsastus, Pohjola Grand Prix, 1. osakilpailu, Stable Nova Riders ry, Hyvinkää, Pohjola Gold Grand Prix, Pohjola Silver Grand Prix, Pohjola Bronze Grand Prix, Pohjola Small Grand Prix, Pohjola Suomenhevosten Grand Prix, Racing Trophy 5-, 6-vuotiaille hevosille
23.–24.5. Kenttäratsastus, Skara Eventing Harju, Harjun Oppimiskeskus, Ostoskatu.com Big Tour, SRL Medium Tour, BOWA Small Tour
23.–24.5. Kouluratsastus, Killerin Kuppi, Jyväskylä, Horse & Rider Junioricup, Ponicup
23.–24.5. Kouluratsastus, HyvUra Kevätkisat, Hyvinkää, EQPro 7–8 v, 6 v, 5 v Championsarja, Paccelli 4-v Cup, Legimia Dressage Future Cup
22.–24.5. Askellajiratsastus, Kaakkola Trophy (WR)
23.–24.5. Kouluratsastus, Dressage Festival TRS 100 vuotta, Tampere
23.5. Matkaratsastus, Matkaratsastajat Tursassa
24.5. Vikellys, Aulangon vikellyskilpailut 5/26, Häme