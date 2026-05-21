Ratsastuksen viikko 21: Kansainvälistä hulinaa, kun nations cupin ensimmäinen osakilpailu hypätään perjantaina

Suomalaiset esteratsastajat hyppäävät nations cup -osakilpailun Tanskassa. Joukkuekilpailu CSIO3*, eli EEF-kisasarjan pohjoisen alueen osakilpailu (Longines EEF Series Nations Cup Stutteri Ask 2026) alkaa perjantaina 21.5. paikallista aikaa klo 14.30.

Paikan päällä joukkuetta on luotsaamassa kapteeni Mikko Mäentausta. Joukkueeseen ovat ehdolla Niclas Aromaa, Jone Illi, Annina Nordström, Jasmin Seppälä-Geerink ja Aura Vasama. Ainoa varma nimi joukkueessa on Nordström, joka aloittaakin perjantaina suoraan nations cup -luokasta. Paikalla on yksi nimi liikaa ja joukkueesta pois putoaja päätellään tämän päivän 140- ja 145 -luokkien tulosten perusteella.

Sen sijaan John Antell ei osallistu nations cup -luokkaan, mutta saa sen sijaan hypätä GP:n sunnuntaina.

Ratsastajilla on mukanaan hevosia, joista osa hyppää kolmen, osa kahden tähden linjaa.

Mikko Mäentausta toteaa, että kisapaikka on vanhastaan tuttu ja se on hieno, hiekkapohjainen kenttä. Hän toteaa tyytyväisenä, että ratsastajat ovat tehneet sen verran hyvää tulosta, että kisaan on mukava lähteä. Suomi on arvottu lähtöjärjestyksessä kuudenneksi, ja ratsastajien lähtövuorot Mäentausta päättää joukkueenjohtajana siinä vaiheessa, kun lähtölistat laaditaan.

Suomen joukkue tähtää tänä vuonna oman alueensa, pohjoisen, semifinaalin kautta finaaliin. Viisi parasta maata per alue otetaan semifinaaliin.

Martoften osakilpailu ei ratkaise jatkoonmenoa suuntaan eikä toiseen, sillä pistekelpoisia maita on mukana Tanskan osakilpailussa vain viisi, vaikka osallistujia luokassa onkin 11. Pistemaista Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Puola ovat edustettuna, mutta Viro, Latvia, Liettua ja Israel eivät ole osallistuneet. Jatkoon pääsee siis hyväksytyllä suorituksella.

Pohjoisen alueen semifinaali kilpaillaan 2.-5.7. Hollannin Peelbergenissä ja finaali syyskuun alussa Sveitsin Avenchesissa.

Nations cup -kisasarjan aikataulu istuu hyvin elokuun puolivälissä ratsastettavien MM-kisojen kanssa, jonne Nordström on kertonut tähtäävänsä.

20.–24.5. Esteratsastus, CSIO3*-NC EEF RQ, Martofte, Tanska



Niclas Aromaa / Cascalinus, L’intouchable

Jone Illi / Celtas Quillian, I’m Blue, Lucky Diamant van den Heezerenbosch / Chadera Rouge PS

Annina Nordström / Fuzhou, Esquire Z

Jasmin Seppälä-Geerink / Attention Z, Kerel van het Sterrebos / Chapper

Aura Vasama / Deejay KDW Z, Ganache de Riverla