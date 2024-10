Pääkirjoitus: Yhteisellä asialla?

Kuluneen vuoden aikana Hevosurheilussa ja Hevosurheilu Ratsastuksessa on uutisoitu lain valmistelusta, sikäli mikäli siitä on pysytty kärryillä.

On ollut jokseenkin epäselvää, ketkä valmistelua tekevät ja varsinkin, kenen äänellä on painoarvoa.

Kun asetusluonnos toukokuussa julkaistiin, ministeriön lainvalmistelija totesi, että järjestöjen kanssa on käyty asioita läpi ja yhteisymmärryksessä ollaan. Hevosalan kovan ytimen (Hippos ja SRL) mielestä asetusluonnos oli tehty sitä kuulematta ja pitäisi tehdä kokonaan uudestaan.

Ministeriöstä on todettu, että paras käsitys asioista on hevosalalla itsellään. Olisiko pitänyt varmistua siitä, ketkä ministeriölle varsinaisesti ovat hevosala?

Onko hevosalan viesti ollut selkeä ja yhdessä päätetty? Tilanteen sotkuisuus kävi hyvin ilmi Hevosurheilu Ratsastuksessa 17.6. julkaistusta artikkelista, jota sen ilmestymisen jälkeen oiottiin ja korjattiin urakalla. Jutussa kerrottiin muun muassa, että joku oli huomannut SRL:n verkkosivuilta, että siellä oli julkaistu lajiliiton oman hyvinvointityöryhmän nimissä ajatuksia, jotka olivat löytäneet tiensä asetusluonnokseen. Kävi ilmeiseksi, että kyseinen työryhmä oli ollut hyvin riitaisa.

Kun kauniita ajatuksia laitetaan käytäntöön, se pitää tehdä yhdessä harkiten, ilman epäilyksiä ”vastapuolen” vaikuttimista.

Divide et impera eli hajoita ja hallitse -periaatteen mukaan hallittavat on jaettava etupiireittäin ryhmiin, joita sitten kiihotetaan toisiaan vastaan, jotta yksikään ei kasva liian vaikutusvaltaiseksi (Wikipedia). On saatu näyttämään siltä, että eläinsuojelu ja hevosala olisivat jollain lailla vastakkaisia etupiirejä. Muitakin kahtiajakoja löytyy, kun yksi jos toinenkin eturyhmä, vai pitäisikö sanoa egoryhmä, vetää omaa agendaansa.

Pian nähdään, minkälainen lopputulos tällaisella valmistelulla saadaan. Jotakin sieltä tulee, ja sen kanssa on sitten elettävä. Toivottavasti asetus on hyvä sekä hevosille että ihmisille.