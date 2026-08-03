Outi Korppoo ehdolla SRL:n hallitukseen

Tampereen Ratsastusseura on esittänyt asianajaja, varatuomari Outi Korppoota ehdolle SRL:n hallituksen jäseneksi sekä nykyisen hallituksen loppukaudelle että tulevalle kolmevuotiskaudelle. Korppoota tukevat myös KR-Team, Ratsastusseura Tavastia, Ruoveden Ratsastajat, Nokian Ratsastajat sekä Lempäälän Ratsastuskeskus.

Seurojen esitys:

"Outi on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (tutkinnon nykyinen nimike oikeustieteen maisteri) sekä varatuomari ja asianajaja. Hän toimii yrittäjänä omassa asianajotoimistossaan (Outi Korppoo Oy). Yrittäjätausta antaa joustavuuden organisoida aikatauluja itsenäisesti, joten hänellä on edellytykset paneutua SRL:n hallitustehtäviin vaadittavalla huolellisuudella ja tarkkuudella. Outi on ratsastaja, hevosenomistaja ja pitkän linjan hevosihminen, aikaisemmin myös harrastekilparatsastaja esteratsastuksessa (120-130 -tasolle saakka). Hevosenomistaja vuodesta 1980, ja sen jälkeen hänellä on ollut kilpahevosia lyhyitä taukoja lukuun ottamatta koko ajan. Outin omistama Nextgeneration Concept voitti muun ohella SM-kultaa esteratsastuksessa Ville Kulkkaan kanssa vuonna 2020 Tampereen Ratsastusseuraa (TRS) edustaen. Outi seuraa aktiivisesti sekä kotimaista että ulkomaista kilparatsastusta. Näemme Outissa juuri sen osaamisen, jota tuleva hallitus tarvitsee.

Vahvuudet hallitustyöskentelyyn:

Juridinen osaaminen ja hallitustyöskentelyn ammattitaito – asiakasyritysten ja -yhdistysten hallitusten neuvonantajana toimiminen, sopimusjuridiikka, vastuukysymykset ja riskienhallinta.

Strateginen liiketoimintaosaaminen – oman yrityksen vetäjänä ja aiemmin asianajotoimiston osakkaana, vahva kokemus talouden hallinnasta, henkilöstöasioista, kokonaisstrategisesta suunnittelusta ja päätöksenteosta käytännön tasolla.

Paineensietokyky ja nopea päätöksenteko – työelämän kokemus sekä huippu-urheilu hevosten kanssa on opettanut tekemään ratkaisuja aikapaineessa, hallitsemaan odottamattomia tilanteita ja toimimaan tuloksellisesti osana tiimiä.

Ainutlaatuinen toimialatuntemus – yli 40 vuoden kokemus hevosalalta antaa syvällisen ymmärryksen alan reunaehdoista, hyvinvointinäkökulmista ja käytännön realiteeteista. Yhdistettynä juridiikkaan tämä on hyödyllinen kokonaisuus hallituspöytään.

Tulevan hallituksen työssä painottuvat mielestämme kolme asiaa: liiton varojen käyttö ja sen valvonta, hallinnon asianmukainen järjestäminen sekä budjetin ja toimintasuunnitelman huolellinen valmistelu. Nämä ovat juuri niitä osa-alueita, joissa Outi pystyy tuomaan konkreettista lisäarvoa – hänellä on kokemusta näistä asioista. Siksi uskomme, että hän on oikea henkilö tähän tehtävään."

Tampereen Ratsastusseura ry

Hallitus

Hevosurheilu Ratsastus:

Outi Korppoo, mitkä ovat päällimmäiset ajatuksesti liiton nykytilasta?

”No emmehän olisi tässä tilanteessa jos asiat olisivat kunnossa. Vaikuttaa siltä, että siellä on ollut suuria puutteita tiedonkulussa joka suuntaan, paitsi toiminnanjohtajan kanssa myös ihan hallituksen jäsenten kesken. Varojen käyttö ja varojen käytön valvonta on pettänyt.”

Ovatko nämä asiat mielestäsi syynä nykyiseen luottamuspulaan?

”Varmasti, epäluottamushan vaikuttaa olevan laajalle levinnyttä. Kaiken toiminnan pitää yhdistyslainkin mukaan olla sääntöjen mukaista, ja yhdistyksen korkein päättävä elin on tietenkin liittokokous.”

Korppoo tuntee ennestään kaksi hallitukseen ehdolla olevaa liiton jäsentä, Mariina Hallikaisen ja Minna Leppäsen.

”Helpottaa hallitustyöskentelyä, jos tuntee edes muutamia ihmisiä ennakolta. Tärkeää mielestäni on myös se, että jokainen hallituksen jäsen selvittää, tai heille kerrotaan, mikä on hallituksen jäsenten vastuu, ja mitä siitä seuraa. Kaikki on tarkkaan säädeltyä yhdistyslaissa, ja ne asiat on hallituksen jäsenen syytä tuntea”, Korppoo sanoo.