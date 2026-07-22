Ratsastuksen viikko 30: ikäluokkien EM-kilpailut, Pohjola-sarja ja kenttäratsastuksen joukkue-SM
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
19.–26.7. Esteratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailut Hagen, GER / LINKKI
Nuoret
Jone Illi – Celtas Quillian
Alina Salo – Da Vinci
Juniorit
Aida Hämäläinen – Hurby
Sani Illi – Kasilias EAS SHO Z
Hugo Kogelnig – Vermont 2
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky
Lapsiratsastajat
Annika Grönroos – Gigant
Isabella Therman – Berdien Z
Valmentaja: Noora Pentti
Joukkueenjohtaja: Markku Söderberg
Kilpailun aikataulu (Suomen aikaan)
Tiistai 21.7. klo
10.00 Lapsiratsastajat – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 125 cm
15.30 Nuoret – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 145 cm
Keskiviikko 22.7. klo
10.00 Juniorit – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 140 cm
15.30 Lapsiratsastajat – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 130 cm
Torstai 23.7. klo
10.00 Nuoret – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 150 cm
15.00. Juniorit – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 140 cm
Perjantai 24.7. klo
10.00 Lapsiratsastajat – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 130 cm
15.30 Nuoret – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 150 cm
Lauantai 25.7. klo
10.00 Juniorit – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 140 cm
16.00 Lapsiratsastajat – henkilökohtaisen kilpailun finaali 130 cm
Sunnuntai 26.7. klo
10.00 Nuoret – henkilökohtaisen kilpailun finaali 150 cm
14.30 Juniorit – henkilökohtaisen kilpailun finaali 140 cm
20.-25.7. Reiningin NRHA EM-kilpailut Grathem, NED / LINKKI
Maria Astikainen – Gun Secorima
Olivia Runte – Mega Night Crush
24.–26.7. Valjakkoajo CAI2* Olustvere, EST / LINKKI
2*-P2: Leena Vähä-Erkkilä – An de Bane’s Cumry, Gribsvads Fantom, Minydon Mojo
2*-P1: Ida Illman – Champ
CAIU252*-P1: Coco Roine – Holthausen Cal-Rodyn
23.-26.7. Esteratsastus CSI2*-W Inchukalns, LAT / LINKKI
John Antell – L’intouchable, Mante
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Jagger D’ Helula YH1*
Vera Sorvoja – Little Q M / Kamelusiena 1*
Kansalliset kilpailut
24.–26.7. Esteratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Myrkky, Karijoki
Pohjola Gold Grand Prix 2026, Pohjola Silver Grand Prix 2026, Pohjola Bronze Grand Prix 2026, Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026, Pohjola Small Grand Prix 2026, Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026
24.–25.7. Kenttäratsastus, Ranskalainen viikonloppu, Ratsuniitty, Lempäälä
Joukkue Suomenmestaruus 2026, Ostoskatu.com Big Tour 2026, BOWA Small Tour 2026
24.–26.7. Kouluratsastus, KRS, Mustikkamäen Ratsutalli, Kajaani
Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026
25.–26.7. Kouluratsastus, Lor Derby Dressage, Laakspohjan kartano, Lohja
EQPro 7-8v Championsarja 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026
26.7. Esteratsastus, Esteratsastuskilpailut, Lempäälän Ratsastuskeskus, Lempäälä
Linkit kansallisiin kilpailuihin täältä.