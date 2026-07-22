Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik. Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 30: ikäluokkien EM-kilpailut, Pohjola-sarja ja kenttäratsastuksen joukkue-SM

Tänä viikonloppuna käydään Pohjola-sarjan viimeiset osakilpailut.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

19.–26.7. Esteratsastuksen ikäluokkien EM-kilpailut Hagen, GER / LINKKI

Nuoret
Jone Illi – Celtas Quillian
Alina Salo – Da Vinci

Juniorit
Aida Hämäläinen – Hurby
Sani Illi – Kasilias EAS SHO Z
Hugo Kogelnig – Vermont 2
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky

Lapsiratsastajat
Annika Grönroos – Gigant
Isabella Therman – Berdien Z

Valmentaja: Noora Pentti
Joukkueenjohtaja: Markku Söderberg

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Hagenin EM 1: Jone Illille huippualoitus – "Isot tavoitteet täällä"
Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailut lähestyvät, Illit tähtäävät finaaliin

Kilpailun aikataulu (Suomen aikaan)

Tiistai 21.7. klo
10.00 Lapsiratsastajat – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 125 cm
15.30 Nuoret – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 145 cm

Keskiviikko 22.7. klo
10.00 Juniorit – henkilökohtainen ja joukkuekilpailu, ensimmäinen kilpailu 140 cm
15.30 Lapsiratsastajat – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 130 cm

Torstai 23.7. klo 
10.00 Nuoret – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 150 cm
15.00. Juniorit – joukkuekilpailun finaalin ensimmäinen kierros ja henkilökohtainen kilpailu 140 cm

Perjantai 24.7. klo
10.00 Lapsiratsastajat  – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 130 cm
15.30 Nuoret – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 150 cm

Lauantai 25.7. klo
10.00 Juniorit – joukkuekilpailun finaali ja henkilökohtaisen kilpailun toinen kierros 140 cm
16.00 Lapsiratsastajat – henkilökohtaisen kilpailun finaali 130 cm

Sunnuntai 26.7. klo
10.00 Nuoret – henkilökohtaisen kilpailun finaali 150 cm
14.30 Juniorit – henkilökohtaisen kilpailun finaali 140 cm

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
"Seura tekee kaltaisekseen" – ikäluokkien EM-kisat kasvattavat tulevaisuuden huippuja

20.-25.7. Reiningin NRHA EM-kilpailut Grathem, NED / LINKKI
Maria Astikainen – Gun Secorima
Olivia Runte – Mega Night Crush

24.–26.7. Valjakkoajo CAI2* Olustvere, EST / LINKKI
2*-P2: Leena Vähä-Erkkilä – An de Bane’s Cumry, Gribsvads Fantom, Minydon Mojo
2*-P1: Ida Illman – Champ
CAIU252*-P1: Coco Roine – Holthausen Cal-Rodyn

23.-26.7. Esteratsastus CSI2*-W Inchukalns, LAT / LINKKI
John Antell – L’intouchable, Mante
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Jagger D’ Helula YH1*
Vera Sorvoja – Little Q M / Kamelusiena 1*

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Viikolla 22 esteratsastaja John Antell hyppäsi Pärnussa 3000 euron palkintorahat
Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
John Antell: "Aika paljon joutuu ajamaan, mutta kyllä se kannattaa"

22.-26.7. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Venla Vaara – Dilithya de Spalbec Z

24.-26.7. Kenttäratsastus CCI2*-L Sahrendorf, GER / LINKKI
Mikko Moisala – Kajo A / Chadwell Ollie 1*-Intro

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Laura Collettin klinikassa päivät täynnä – Mikko Moisala osallistuu Birte Star KZ:llä

Kansalliset kilpailut

24.–26.7. Esteratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Myrkky, Karijoki
Pohjola Gold Grand Prix 2026, Pohjola Silver Grand Prix 2026, Pohjola Bronze Grand Prix 2026, Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026, Pohjola Small Grand Prix 2026, Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
"Mitä Revolle on tehty?" – Aki Hannula korostaa esteratsastuksen perusasioita
Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Joni Koivusalo tekee paluuta kotimaan kärkiluokkiin – 135-luokan voitto Petra Heikkiselle ja Oechie-K:lle

24.–25.7. Kenttäratsastus, Ranskalainen viikonloppu, Ratsuniitty, Lempäälä
Joukkue Suomenmestaruus 2026, Ostoskatu.com Big Tour 2026, BOWA Small Tour 2026

Suomen joukkueessa on yhteensä yhdeksän edustajaa. Kuvassa junioreiden Hugo Kogelnik.
Kenttäratsastuksen musta päivä – Tuisku Lambergin kisat peruttiin Penrithissä

24.–26.7. Kouluratsastus, KRS, Mustikkamäen Ratsutalli, Kajaani
Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026

25.–26.7. Kouluratsastus, Lor Derby Dressage, Laakspohjan kartano, Lohja
EQPro 7-8v Championsarja 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026

26.7. Esteratsastus, Esteratsastuskilpailut, Lempäälän Ratsastuskeskus, Lempäälä

Linkit kansallisiin kilpailuihin täältä.

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