Ratsastuksen viikko 28: nuorten EM-kouluratsastuskilpailut Unkarissa, MM-kilpailujen ehdokkaat listattu
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
9.-12.7. Kenttäratsastus CCI3*-S Arville, BEL / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Bofey Click, Choco Chino
CCI2*-S Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K
CCI2*-S Anni Huovinen – Ucorona, Bonmahon Blue Gras
6.-12.7. Nuorten EM, kouluratsastus, Pilisjászfalu, HUN / LINKKI
Suomen joukkue
Ulrika Salminen – Gilmore MC
Sohvi Rouvali – Fabian
Venla Lahtinen – Tempelhüter
Anniina Kolu – Ghana
Valmentaja Terhi Stegars
Joukkueenjohtaja Tanja Takkula
9.-12.7. Esteratsastus CSI2* Esposende, POR / LINKKI
Lili Huhtala – Breezer LT, Stellaria
8.-12.7. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Eveliina Talvio – Luz Del Sol T, I’m The Man VK Z / My Catania, Piton 1*
Maiju Mallat – Ivanin DKS / Cornetys D’I / Jezabel de la Tour YH1*
Anna-Julia Kontio – Balvino, Rani van’t Gestelhof, Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale
Anni Hjerpe – D. Chacco’s Dominator Z, Callboy
Elena Hietanen – Electra, Ikonia 1*
Kansalliset kilpailut
8.-12.7. Esteratsastus Solbacka Summer Games, Riding Club Solbacka, Stall Solback
BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Racing Noviisisarja, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Legimia Lapsiratsastajien Cup
11.-12.7. Kouluratsastus, Kuopion ratsastajat, Kuopio, Sorsasalo
EQPro 7-8v Championsarja, EQPro 6v ja 5v Championsarja, Paccelli 4-v Cup, Horse & Rider Junioricup, Ponicup, Ratsastuksenopettajien mestaruus
12.7. Kouluratsastus, TAVA 50-v - kansalliset Ratsastuskeskus Parvela, Ratsastusseura Tavastia, Kangasala
Kaikki kilpailut löytyvät Kipasta.
Suomen ehdokkaat ratsastuksen MM-kilpailuihin 11.-23.8. Aachenissa
Kouluratsastus
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)
Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie Schöhofen
Henri Ruoste – Delaurentis FRH
Omistajat Equeco GmbH ja Henri Ruoste
Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)
Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio Oy
Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)
Omistaja Passion for Dressage Oy
Stella Hagelstam - MSJ Disney Fairytale
Omistaja Passion for Dressage Oy
Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)
Omistaja Anu Sironen
Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)
Kenttäratsastus
Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)
Omistaja Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi
Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)
Omistajat Maria Lucander-Aminoff & Cajus Aminoff
Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: vahvistetaan vielä erikseen
Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Omistaja Team Dressage for You
Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)
Omistaja SagaTec Oy
Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)
Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö - Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)
Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich
Papu Alanko - Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)
Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)
Hevonen Lewis
Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)
Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)
Esteratsastus
Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)
Omistajat: Annina ja Harri Nordström
Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)
Chef de Mission: Jutta Koivula (Riihimäki)