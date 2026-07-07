Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa. Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 28: nuorten EM-kouluratsastuskilpailut Unkarissa, MM-kilpailujen ehdokkaat listattu

SRL listasi ratsastuksen MM-kilpailujen ehdokkaat Aacheniin.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

9.-12.7. Kenttäratsastus CCI3*-S Arville, BEL / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Bofey Click, Choco Chino
CCI2*-S Mikko Moisala – Kajo A, Locked in K
CCI2*-S Anni Huovinen – Ucorona, Bonmahon Blue Gras

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"

6.-12.7. Nuorten EM, kouluratsastus, Pilisjászfalu, HUN / LINKKI
Suomen joukkue
Ulrika Salminen – Gilmore MC
Sohvi Rouvali – Fabian
Venla Lahtinen – Tempelhüter
Anniina Kolu – Ghana
Valmentaja Terhi Stegars
Joukkueenjohtaja Tanja Takkula

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Anniina Kolu pronssille – "Tämä oli hyvää valmistelua EM-kisoihin"

9.-12.7. Kenttäratsastus CCI3*-S Facimiech, POL / LINKKI
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She

8.-12.7. Kenttäratsastus CCI3*-S Aston Le Walls, GBR / LINKKI
Tuisku Lamberg – Cazino M

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Tuisku Lamberg viihtyy ja voittaa Iso-Britannian Yorkshiressä

9.-12.7. Esteratsastus CSI2* Esposende, POR / LINKKI
Lili Huhtala – Breezer LT, Stellaria

8.-12.7. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Eveliina Talvio – Luz Del Sol T, I’m The Man VK Z / My Catania, Piton 1*
Maiju Mallat – Ivanin DKS / Cornetys D’I / Jezabel de la Tour YH1*
Anna-Julia Kontio – Balvino, Rani van’t Gestelhof, Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale
Anni Hjerpe – D. Chacco’s Dominator Z, Callboy
Elena Hietanen – Electra, Ikonia 1*

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
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8.-12.7. Esteratsastus CSI1* Chantilly, FRA / LINKKI
Rebecca Lindeblad – Nilaya du Bois Madame

8.-12.7. Esteratsastus YH1* Samorin, SLO / LINKKI
Hugo Kogelnig – BG Desperados by Hidalgo Z

Kansalliset kilpailut  

8.-12.7. Esteratsastus Solbacka Summer Games, Riding Club Solbacka, Stall Solback
BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Racing Noviisisarja, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Legimia Lapsiratsastajien Cup

11.-12.7. Kouluratsastus, Kuopion ratsastajat, Kuopio, Sorsasalo
EQPro 7-8v Championsarja, EQPro 6v ja 5v Championsarja, Paccelli 4-v Cup, Horse & Rider Junioricup, Ponicup, Ratsastuksenopettajien mestaruus

12.7. Kouluratsastus, TAVA 50-v - kansalliset Ratsastuskeskus Parvela, Ratsastusseura Tavastia, Kangasala

Kaikki kilpailut löytyvät Kipasta.

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Satu-Maria Jauhiainen kolmessa roolissa Lappeenrannassa – kilpailijana Pohjola Grand Tourin osakilpailuvoitto
Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
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Suomen ehdokkaat ratsastuksen MM-kilpailuihin 11.-23.8. Aachenissa

Kouluratsastus
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)
Omistajat Equeco GmbH, Henri Ruoste ja Victoria Marie Schöhofen

Henri Ruoste – Delaurentis FRH
Omistajat Equeco GmbH ja Henri Ruoste

Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)
Omistajat Stable Nova Oy & Ville Vaurio Oy

Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)
Omistaja Passion for Dressage Oy

Stella Hagelstam - MSJ Disney Fairytale
Omistaja Passion for Dressage Oy

Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)
Omistaja Anu Sironen

Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Tuomari Colliander kertoo: Henri Ruosteen Tiffany häkellytti yleisönsä Hagenissa

Kenttäratsastus
Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)
Omistaja Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi

Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)
Omistajat Maria Lucander-Aminoff & Cajus Aminoff

Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: vahvistetaan vielä erikseen

Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Omistaja Team Dressage for You

Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)
Omistaja SagaTec Oy

Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)

Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö - Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)

Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich

Papu Alanko - Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)

Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)

Hevonen Lewis

Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)

Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)

Esteratsastus
Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)
Omistajat: Annina ja Harri Nordström

Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)

Chef de Mission: Jutta Koivula (Riihimäki)

Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Annina Nordströmille sijoitus kolmen tähden 155-GP:ssä, kapteeni kehuu: "Erittäin hieno rata"
Anniina Kolu, Ulrika Salminen ja Sohvi Rouvali voittivat SM-mitaleita kesän alussa.
Suomen ratsastusjousiampujat tähtäävät EM-mitaleille Barcelonassa
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