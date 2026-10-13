Ratsastuksen viikko 42: Nuorten hevosten kenttäMM-kilpailut alkavat Ranskassa

13.–18.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI

Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z / A Special One Z YH

Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper YH

Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule 1* / Lovely de Marenoire YH

14.–18.10. Esteratsastus CSI3* Gassin - St Tropez, FRA / LINKKI

Oona-Julia Roto – Lablue E B, Peter Pan van de Berghoeve / Parinoor vh Eegdeken 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*