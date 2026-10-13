Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino. Kuva: Lambergin arkisto
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 42: Nuorten hevosten kenttäMM-kilpailut alkavat Ranskassa

Keski-Euroopassa kilpaillaan rataesteitä kolmessa ja kahdessä tähdessä.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

14.–18.10. Kenttäratsastus nuorten hevosten MM-kilpailut Le Lion d’Angers, FRA / LINKKI
Tuisku Lamberg – Cazino M (7-vuotiaat hevoset, CCI3*-L)
Anni Huovinen – Ucorona (6-vuotiaat hevoset, CCI2*-L)
Mikko Moisala – Locked in K (6-vuotiaat hevoset, CCI2*-L)

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino sijoille kolmessa tähdessä – nuorten hevosten MM-kvaalit taskussa
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
"Kerran vielä", tuumasi Anni Huovinen, kun kilpailuihin lähti
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Mikko Moisala voitti junioreiden PM-luokan, mutta ei mestaruushevosellaan

15.–18.10. Kenttäratsastus CCI3*-L Morghengo, Caltignaga, ITA / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Choco Chino

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Sanna Siltakorpi: "Puhelimet soi sen verran tiuhaan, että ostajan sai valita"

13.–18.10. Esteratsastus CSI3* Herning, DEN / LINKKI
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z YH
Veera Salminen – Cayadina, Kandinsky / Pure Joy 3 U25 / Opal de Semilly V YH
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Newsflash / Omolga R E YH

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Kristupas Petraitis voitti, mutta Petra Heikkinen oli hyvä kakkonen Tallinnan maailmancupissa
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Cayadinaa rupeaa ratsastamaan Veera Salminen: "Hevonen pääsee loistamaan!"

13.–18.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z / A Special One Z YH
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper YH
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule 1* / Lovely de Marenoire YH

14.–18.10. Esteratsastus CSI3* Gassin - St Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Lablue E B, Peter Pan van de Berghoeve / Parinoor vh Eegdeken 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
"Mä olen ihan over the moon!" – Oona-Julia Roto hyppäsi elämänsä ensimmäisen ranking-luokan

14.–18.10. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
Aida Hämäläinen – Hurby / KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV 1*
Juulia Jyläs – Magic Touch, Milestone T, New Touch van ‘t Santbosch
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heiderose, Rani van ‘t Gestelhof
Laura Aromaa – San Lago’s Diarosa 1*

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Maailmanranking 5/2026: Jone Illi hiipii kohti kärkeä, mutta jättiloikan toukokuussa teki Niclas Aromaa
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Anna-Julia Kontio ja Jay Jay yhdeksänsiä 70:n osallistujan 150-luokassa – "Menimme omaa tahtia"
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Suomi nations cupin avauskisassa viidenneksi – "Kivaa ja helppoa", summasi Niclas Aromaa
Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Aida Hämäläinen viihtyy Hollannissa – "Ei ole mitään syytä tulla takaisin"

Kansalliset kilpailut

15.–18.10. Esteratsastus, Ypäjä Horse Show, Ypäjän Hevosopisto
Alueiden väliset joukkuemestaruudet 2026

Kenttäratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailuissa Suomea edustavat Tuisku Lamberg ja 7-vuotias Cazino.
Kenttäratsastaja Sakari Tuukkaselle neljä rataesteiden luokkavoittoa Tampereella
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