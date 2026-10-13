Ratsastuksen viikko 42: Nuorten hevosten kenttäMM-kilpailut alkavat Ranskassa
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
14.–18.10. Kenttäratsastus nuorten hevosten MM-kilpailut Le Lion d’Angers, FRA / LINKKI
Tuisku Lamberg – Cazino M (7-vuotiaat hevoset, CCI3*-L)
Anni Huovinen – Ucorona (6-vuotiaat hevoset, CCI2*-L)
Mikko Moisala – Locked in K (6-vuotiaat hevoset, CCI2*-L)
15.–18.10. Kenttäratsastus CCI3*-L Morghengo, Caltignaga, ITA / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Choco Chino
13.–18.10. Esteratsastus CSI3* Herning, DEN / LINKKI
Petra Heikkinen – Kearney W, La Balouetta van de Eijkhof, Oechie-K / Otana Z YH
Veera Salminen – Cayadina, Kandinsky / Pure Joy 3 U25 / Opal de Semilly V YH
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Newsflash / Omolga R E YH
13.–18.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’ s Dominator Z / A Special One Z YH
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper YH
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule 1* / Lovely de Marenoire YH
14.–18.10. Esteratsastus CSI3* Gassin - St Tropez, FRA / LINKKI
Oona-Julia Roto – Lablue E B, Peter Pan van de Berghoeve / Parinoor vh Eegdeken 2* / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*
14.–18.10. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
Aida Hämäläinen – Hurby / KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV 1*
Juulia Jyläs – Magic Touch, Milestone T, New Touch van ‘t Santbosch
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heiderose, Rani van ‘t Gestelhof
Laura Aromaa – San Lago’s Diarosa 1*
Kansalliset kilpailut
15.–18.10. Esteratsastus, Ypäjä Horse Show, Ypäjän Hevosopisto
Alueiden väliset joukkuemestaruudet 2026