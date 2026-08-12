Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".Kuva: Outi Räisänen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 33: Aachenin MM-kilpailut alkaneet, valjakkoajon ikäluokkien EM-kilpailut Osorheissa ja kenttäratsastuksen SM-kilpailut Keravalla

Nuoret esteratsastajat jatkavat urakkaansa Samorinissa.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

11.-23.8. Kuuden ratsastuksen lajin MM Aachen, GER / LINKKI

Koulu-, kenttä- ja esteratsastuksen, parakouluratsastuksen, vikellyksen ja valjakkoajon MM-kilpailut järjestetään 11.-23.8. Aachenissa, Saksassa.

Aikataulu

11.-15.8. Kouluratsastus, Main Stadium
11. ja 12.8. grand prix, joukkuekilpailu
14.8. grand prix special, top 30
15.8. grand prix freestyle, top 18

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Ville Vauriolle ja Dantelle MM-radalla 68,5 prosenttia: "Olen oppinut luottamaan, että Dante antaa mulle aina mahdollisuuden"
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Aachenin MM: Kouluratsastajat ovat tallilla jopa ennen aamukuutta ja povaavat pitkiä päiviä
Bofey Clickissä riitti virtaa vetcheckissä.
Bofey Clickissä riitti virtaa vetcheckissä. Kuva: Outi Räisänen

13.-16.8. Kenttäratsastus
13. ja 14.8. koulukoe, Olympic Short Test, Stadium 2
15.8. maastokoe, Marathon Course Soers, 5,6-5,8 kilometriä, 38-42 estettä
16.8. rataestekoe, 130 cm, Main Stadium

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Aachenin MM: Helteet voivat olla hyödyksi Siltakorvelle ja Lindbergille
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
"Viimeiset viikot kauhun tasapainoa" – Siltakorpi viidenneksi MM-kisoja valmistelevassa luokassa

13.-16.8. Vikellys, Stadium 3
13.8. naiset, perusliikkeet
13.8. joukkueet, perusliikkeet
14.8. naiset, tekninen ohjelma
14.8. Pas de Deux, 1. kierros
15.8. naiset, vapaaohjelma
15.8. joukkuevapaaohjelma
16.8. Pas de Deux, finaali

19.-23.8. Esteratsastus, Main Stadium
19.8. 1. osakilpailu, 155 cm, aikaratsastus
20.-21.8. 2. osakilpailu, 165 cm, kaksi kierrosta, joukkuefinaali
23.8. 3. osakilpailu, henkilökohtainen finaali, 165 cm
- A-kierros 25 parasta
- B-kierros 12 parasta

19.-23.8. Parakouluratsastus, Stadium 3
19.8. ryhmät III, I ja II, henkilökohtainen, Para GP Test A
20.8. ryhmät IV ja V, henkilökohtainen, Para GP Test A
21.8. ryhmät II, I ja III, joukkuekilpailu, Para GP Test B
22.8. ryhmät V ja IV, joukkuekilpailu, Para GP Test B, joukkuefinaali
23.8. ryhmät III, II, I, IV ja V, vapaaohjelma

20.-23.8. Valjakkoajo, nelivaljakot
20.-21.8. koulukoe, Stadium 2
22.8. maratonkoe, Marathon Course Soers
23.8. tarkkuuskoe, Stadium 2

Linkki tapahtumaan tässä.

Suomen tiimi ratsastuksen MM-kilpailuissa

Kouluratsastus
Henri RuosteTiffany’s Diamond (Saksa)
Ville VaurioDante NL (Vantaa)
Stella HagelstamHagels Prince Nassak (Porvoo)
Anu SironenYpäjän Fioretto (Ypäjä)

Valmentajat: Kyra Kyrklund ja Richard White
Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Kun Fioretto menetti silmän, rohkeus löytyi – MM oli hyvä kokemus
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Hymyssä suin MM-areenalle – Anu Sironen avasi suomalaisten kilpailun prosentein 65,373

Kenttäratsastus
Sanna SiltakorpiBofey Click (Saksa)
Axel LindbergQuelle Bonne (Sipoo)

Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: Bettina Hoy ja Piia Pantsu

Parakouluratsastus
Jonna AaltonenLaxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Laura KangasniemiGoldprins, ryhmä IV (Saksa)

Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)

Esteratsastus
Annina NordströmFuzhou (Saksa)

Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)

Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö – Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)

Vuokko ToivanenGoldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich

Papu Alanko – Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)

Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)
Hevonen Lewis
Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)

Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)

Virallinen joukkueenjohtaja: Jutta Koivula (Riihimäki)

11.–16.8. Valjakkoajo, ikäluokkien EM, Osorhei, ROU / LINKKI 

U25 – poniyksiköt  
Coco RoineHolthausen Cal-Rodyn (Vihti)

Juniorit – poniyksiköt  
Alma Krasnitskiy / Sky (Tampere)
Jarkko MäkinenPin Rock’s Poppius (Muurame)

Lapset – poniyksiköt  
Maisa MalmiHe’las Bella (Tampere)

Valmentaja: Ben Simonsén  

12.-16.8. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI 
Anni Hjerpe – CallboyD.Chacco ‘s Dominator Z / A Special One Z YH1* 
Jone Illi – Chadera Rouge PSPina Colada, Bombay 1* / Campsite PS U25 / ChesterDomino van Heechhiem Z YH1* 
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / Utopie 1* / Conquisto U25 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1* 
Aura Vasama – Celantiana CDeejay KDW ZGanache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper YH1* 

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Suomalaisnuoret Šamorínissa: Jone Illi GP-luokan voittoon – Aachenissa odottaa ainutlaatuinen viikonloppu MM-kisojen aikaan

12.–16.8. Valjakkoajo CAI3* Morkov-Raevebjeg, DEN / LINKKI  
CAI3*-H1  
Leena Kalalahti / Intercity  
Eveliina KoivulaJudym  
CAI3*-P2 
Heidi Koski / HS Choko & Suontolan Wäinö 
Aino Leino / Keinumäen Mufasa & Norrgårdens Jupiter  
Leena Vähä-Erkkilä / An de Bane’s Cymru, Gribsvads Fantom & Minydon Mojo
CAI3*-P1 
Deilina Bishop-Westerlund / Wikners Dragon Fly  
Vilma Leppäkangas / Paletin Liekki  
CAI2*-H1  
Vilma Leppäkangas / Jereciano 
CAI2*-P1 
Ida IllmanChamp 

12.–15.8. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI  
Aida HämäläinenHurby / KMS Ballygriffin Max 1*  
Oona-Julia Roto / Lablue E BParinoor vh Eegdeken, Peter Pan vand de Borghoeve / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1* 
Maria Aminoff / PorscheShangri-laTaloubeau of Colors Z 1* 

Axel Lindberg ei ehdi tänä vuonna Keravalle, sillä on juuri samaan aikaan Quelle Bonnen kanssa Aachenissa.
Axel Lindberg ei ehdi tänä vuonna Keravalle, sillä on juuri samaan aikaan Quelle Bonnen kanssa Aachenissa. Kuva: Outi Räisänen

 Kansalliset kilpailut

15.–16.8. Kenttäratsastus, Suomen mestaruus, Kerava 
Senioreiden, nuorten ja junioreiden SM 2026  

Alustava aikataulu

Lauantai 
Koulu- ja rataestekokeet alkaen noin klo 8.00 
Avoimien luokkien maastokokeet alkaen klo 15.00 

Sunnuntai 
SM-luokkien maastokokeet alkaen klo 10.00  

14.–16.8. Kouluratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Myrkky, Karijoki 
Pohjola Grand Tour, Pohjola Small Tour, Pohjola Finnhorse Tour  

Viimeinen Pohjola Tour-osakilpailu ratsastetaan Myrkyn Ratsukarnevaaleilla.

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Minion Verden bravuuri "etsi se kuolain tuolta kauempaa" onnistui tänään seiskan arvoisesti

14.–16.8. Esteratsastus, Hankkija Breeders’ Prize, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää  
Hankkija Breeders’ Prize 2026  

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
EsteSM3: Nuori Alina Salo oli sopivan itsevarma ja SM-kultamitali siitä sitten tuli
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
EsteSM3: Lasten SM-voitto Isabella Thermanille – "Tulin hakemaan täältä kultaa"
Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
EsteSM3: John Antell piti pään kylmänä, vaikka mitali näytti jo menneen sivu suun

15.–16.8. Kouluratsastus, Terwa Dressage, Oulu

Stella Hagelstam, Prince Nassak ja "iso ympäristö".
Niemisellä takana "fiaskokausi", Koskiluhdalla uusia kokemuksia Päijänteellä
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