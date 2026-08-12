Ratsastuksen viikko 33: Aachenin MM-kilpailut alkaneet, valjakkoajon ikäluokkien EM-kilpailut Osorheissa ja kenttäratsastuksen SM-kilpailut Keravalla

13.-16.8. Vikellys, Stadium 3

13.8. naiset, perusliikkeet

13.8. joukkueet, perusliikkeet

14.8. naiset, tekninen ohjelma

14.8. Pas de Deux, 1. kierros

15.8. naiset, vapaaohjelma

15.8. joukkuevapaaohjelma

16.8. Pas de Deux, finaali

19.-23.8. Esteratsastus, Main Stadium

19.8. 1. osakilpailu, 155 cm, aikaratsastus

20.-21.8. 2. osakilpailu, 165 cm, kaksi kierrosta, joukkuefinaali

23.8. 3. osakilpailu, henkilökohtainen finaali, 165 cm

- A-kierros 25 parasta

- B-kierros 12 parasta

19.-23.8. Parakouluratsastus, Stadium 3

19.8. ryhmät III, I ja II, henkilökohtainen, Para GP Test A

20.8. ryhmät IV ja V, henkilökohtainen, Para GP Test A

21.8. ryhmät II, I ja III, joukkuekilpailu, Para GP Test B

22.8. ryhmät V ja IV, joukkuekilpailu, Para GP Test B, joukkuefinaali

23.8. ryhmät III, II, I, IV ja V, vapaaohjelma

20.-23.8. Valjakkoajo, nelivaljakot

20.-21.8. koulukoe, Stadium 2

22.8. maratonkoe, Marathon Course Soers

23.8. tarkkuuskoe, Stadium 2

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