Ratsastuksen viikko 33: Aachenin MM-kilpailut alkaneet, valjakkoajon ikäluokkien EM-kilpailut Osorheissa ja kenttäratsastuksen SM-kilpailut Keravalla
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
11.-23.8. Kuuden ratsastuksen lajin MM Aachen, GER / LINKKI
Koulu-, kenttä- ja esteratsastuksen, parakouluratsastuksen, vikellyksen ja valjakkoajon MM-kilpailut järjestetään 11.-23.8. Aachenissa, Saksassa.
Aikataulu
11.-15.8. Kouluratsastus, Main Stadium
11. ja 12.8. grand prix, joukkuekilpailu
14.8. grand prix special, top 30
15.8. grand prix freestyle, top 18
13.-16.8. Kenttäratsastus
13. ja 14.8. koulukoe, Olympic Short Test, Stadium 2
15.8. maastokoe, Marathon Course Soers, 5,6-5,8 kilometriä, 38-42 estettä
16.8. rataestekoe, 130 cm, Main Stadium
13.-16.8. Vikellys, Stadium 3
13.8. naiset, perusliikkeet
13.8. joukkueet, perusliikkeet
14.8. naiset, tekninen ohjelma
14.8. Pas de Deux, 1. kierros
15.8. naiset, vapaaohjelma
15.8. joukkuevapaaohjelma
16.8. Pas de Deux, finaali
19.-23.8. Esteratsastus, Main Stadium
19.8. 1. osakilpailu, 155 cm, aikaratsastus
20.-21.8. 2. osakilpailu, 165 cm, kaksi kierrosta, joukkuefinaali
23.8. 3. osakilpailu, henkilökohtainen finaali, 165 cm
- A-kierros 25 parasta
- B-kierros 12 parasta
19.-23.8. Parakouluratsastus, Stadium 3
19.8. ryhmät III, I ja II, henkilökohtainen, Para GP Test A
20.8. ryhmät IV ja V, henkilökohtainen, Para GP Test A
21.8. ryhmät II, I ja III, joukkuekilpailu, Para GP Test B
22.8. ryhmät V ja IV, joukkuekilpailu, Para GP Test B, joukkuefinaali
23.8. ryhmät III, II, I, IV ja V, vapaaohjelma
20.-23.8. Valjakkoajo, nelivaljakot
20.-21.8. koulukoe, Stadium 2
22.8. maratonkoe, Marathon Course Soers
23.8. tarkkuuskoe, Stadium 2
Linkki tapahtumaan tässä.
Suomen tiimi ratsastuksen MM-kilpailuissa
Kouluratsastus
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond (Saksa)
Ville Vaurio – Dante NL (Vantaa)
Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak (Porvoo)
Anu Sironen – Ypäjän Fioretto (Ypäjä)
Valmentajat: Kyra Kyrklund ja Richard White
Joukkueenjohtaja: Tanja Takkula (Oulu)
Joukkueassistentti: Jenny Eriksson (Saksa)
Eläinlääkäri: Eamon McLaughlin (Iso-Britannia)
Kenttäratsastus
Sanna Siltakorpi – Bofey Click (Saksa)
Axel Lindberg – Quelle Bonne (Sipoo)
Joukkueenjohtaja: Elmo Jankari (Saksa)
Eläinlääkäri: Tanja Pehkonen
Valmentajat: Bettina Hoy ja Piia Pantsu
Parakouluratsastus
Jonna Aaltonen – Laxton for U, ryhmä V (Hausjärvi)
Laura Kangasniemi – Goldprins, ryhmä IV (Saksa)
Joukkueenjohtaja: Tiina Tarkkala (Nurmijärvi)
Valmentaja: Janne Bergh (Helsinki)
Esteratsastus
Annina Nordström – Fuzhou (Saksa)
Joukkueenjohtaja: Mikko Mäentausta (Nummela)
Valmentaja: Tjark Nagel (Saksa)
Vikellys, naisten yksinvikellys
Anna Kivistö – Atterupgaards Marlene II (Tampere)
Juoksuttaja Oona Pekkala (Nokia)
Vuokko Toivanen – Goldjunge (Vantaa)
Juoksuttaja Jacqueline Schönteich
Papu Alanko – Cazorro Leon (Vihti)
Juoksuttaja Aime Nederström-Alanko (Vihti)
Vikellys, joukkuekilpailu
AG Vaulting Team
Amanda Mankinen (Vantaa)
Matilda Sjöström (Vantaa)
Papu Alanko (Vihti)
Juulia Granberg (Paippinen)
Neea Kostiainen (Järvenpää)
Vuokko Toivanen (Vantaa)
Hevonen Lewis
Varajäsenet Anna Kivistö ja Vilma Granberg (Paippinen)
Juoksuttaja: Anni Järvelä (Paippinen)
Joukkueenjohtaja: Oona Pekkala (Nokia)
Valmentaja: Rikke Laumann Larsen (Tanska)
Virallinen joukkueenjohtaja: Jutta Koivula (Riihimäki)
11.–16.8. Valjakkoajo, ikäluokkien EM, Osorhei, ROU / LINKKI
U25 – poniyksiköt
Coco Roine / Holthausen Cal-Rodyn (Vihti)
Juniorit – poniyksiköt
Alma Krasnitskiy / Sky (Tampere)
Jarkko Mäkinen / Pin Rock’s Poppius (Muurame)
Lapset – poniyksiköt
Maisa Malmi / He’las Bella (Tampere)
Valmentaja: Ben Simonsén
12.-16.8. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco ‘s Dominator Z / A Special One Z YH1*
Jone Illi – Chadera Rouge PS / Pina Colada, Bombay 1* / Campsite PS U25 / Chester, Domino van Heechhiem Z YH1*
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / Utopie 1* / Conquisto U25 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper YH1*
12.–16.8. Valjakkoajo CAI3* Morkov-Raevebjeg, DEN / LINKKI
CAI3*-H1
Leena Kalalahti / Intercity
Eveliina Koivula / Judym
CAI3*-P2
Heidi Koski / HS Choko & Suontolan Wäinö
Aino Leino / Keinumäen Mufasa & Norrgårdens Jupiter
Leena Vähä-Erkkilä / An de Bane’s Cymru, Gribsvads Fantom & Minydon Mojo
CAI3*-P1
Deilina Bishop-Westerlund / Wikners Dragon Fly
Vilma Leppäkangas / Paletin Liekki
CAI2*-H1
Vilma Leppäkangas / Jereciano
CAI2*-P1
Ida Illman / Champ
12.–15.8. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Aida Hämäläinen / Hurby / KMS Ballygriffin Max 1*
Oona-Julia Roto / Lablue E B, Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan vand de Borghoeve / AHG Whiterock de Muse of Cruis, Espuma Pommex Z 1*
Maria Aminoff / Porsche, Shangri-la, Taloubeau of Colors Z 1*
Kansalliset kilpailut
15.–16.8. Kenttäratsastus, Suomen mestaruus, Kerava
Senioreiden, nuorten ja junioreiden SM 2026
Alustava aikataulu
Lauantai
Koulu- ja rataestekokeet alkaen noin klo 8.00
Avoimien luokkien maastokokeet alkaen klo 15.00
Sunnuntai
SM-luokkien maastokokeet alkaen klo 10.00
14.–16.8. Kouluratsastus, Myrkyn Ratsukarnevaalit, Myrkky, Karijoki
Pohjola Grand Tour, Pohjola Small Tour, Pohjola Finnhorse Tour
Viimeinen Pohjola Tour-osakilpailu ratsastetaan Myrkyn Ratsukarnevaaleilla.
14.–16.8. Esteratsastus, Hankkija Breeders’ Prize, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
Hankkija Breeders’ Prize 2026
15.–16.8. Kouluratsastus, Terwa Dressage, Oulu