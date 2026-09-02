Ratsastuksen viikko 36: Valjakkoajon MM-kilpailut Saksassa, Pohjola GP-finaalit koulussa sekä esteissä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
1.–6.9. Valjakkoajon hevosyksiköiden MM-kilpailut München-Riem, GER / LINKKI
Talvikki Järvinen – Kassander
Leena Kalalahti – Intercity
Eveliina Koivula – Judym
Valmentaja Axel Olin
Joukkueenjohtaja Mici van Assendelft
Kilpailun aikataulu (Suomen aikaan):
3.9. klo 10.00 koulukoe, osa 1
4.9. klo 10.00 koulukoe, osa 2
5.9. klo 10.00 kestävyyskoe eli maraton
6.9. klo 10.00 tarkkuuskoe
Lähtölistat ja tulokset päivittyvät tänne: LINKKI
2.–6.9. Esteratsastus CSI3* Lier, BEL / LINKKI
Maiju Mallat – Hely de Will, Ivanin DKS / Ascaino 1* / Jezabel de la Tour YH
Aura Vasama – Celantina C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Jaipur du Thot 1* / Lovely de Marenoire YH
Isabel Olsson – Haya 1*
2.–5.9. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Balvino / Habibi V’Gas 1* / Proper YH
3.–6.9. Esteratsastus CSICh-A Drammen, NOR / LINKKI
Alexia Nylund – Katarina
Kansalliset kilpailut
4.–6.9. Esteratsastus, Jumping PowerPark, PowerParkin ravirata
Pohjola Gold Grand Prix 2026, Pohjola Silver Grand Prix 2026, Pohjola Bronze Grand Prix 2026, Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026, Pohjola Small Grand Prix 2026, Racing Trophy 5-v ja 6-v hevosille 2026, Racing Masters 7-8 v hevoset 2026
5.–6.9. Kouluratsastus, K-HR, Wesunda Dressage Center, Hattula
Pohjola Grand Tour 2026, Pohjola Small Tour 2026, Pohjola Finnhorse Tour 2026, Pohjola Rising Star Tour 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026
5.–6.9. Esteratsastus, Henkilökohtaiset aluemestaruudet 2026 kaikilla alueilla samaan aikaan
Linkit kotimaan kilpailuihin täältä.