Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 36: Valjakkoajon MM-kilpailut Saksassa, Pohjola GP-finaalit koulussa sekä esteissä

Esteratsastuksen Pohjola GP-finaali ratkeaa Jumping PowerPark kilpailuissa Kauhavalla, kouluratsastuksen Pohjola-finaali käydään Wesunda Dressage Centerissä, Hattulassa.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

1.–6.9. Valjakkoajon hevosyksiköiden MM-kilpailut München-Riem, GER / LINKKI
Talvikki Järvinen – Kassander
Leena Kalalahti – Intercity
Eveliina Koivula – Judym

Valmentaja Axel Olin
Joukkueenjohtaja Mici van Assendelft

Kilpailun aikataulu (Suomen aikaan):
3.9. klo 10.00 koulukoe, osa 1
4.9. klo 10.00 koulukoe, osa 2
5.9. klo 10.00 kestävyyskoe eli maraton
6.9. klo 10.00 tarkkuuskoe


Lähtölistat ja tulokset päivittyvät tänne: LINKKI

Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Savijärvellä voittanut Leena Kalalahti: "Kesä ja paarmat ovat pehmittäneet"
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
"Kivaa, että kaksi pappaa otti kärkisijat" – Talvikki Järvinen kehui hevosia ja moitti itseään
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Talvikki Järvinen ja hänen lentävät hollantilaisensa
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
ValjakkoSM: Talvikki Järvinen kisauupumuksesta huolimatta voittoon, poneissa Aino Leinon panostus kouluun kannatti

2.–6.9. Esteratsastus CSI3* Lier, BEL / LINKKI
Maiju Mallat – Hely de Will, Ivanin DKS / Ascaino 1* / Jezabel de la Tour YH
Aura Vasama – Celantina C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Jaipur du Thot 1* / Lovely de Marenoire YH
Isabel Olsson – Haya 1*

Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Aura Vasama toinen Herningin U25 GP:ssa – "En sulje pois MC-luokkia"
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Ranskaan palannut Maiju Mallat paiskoo kovennetusti töitä – E Beliss starttaa viikonloppuna

2.–5.9. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Balvino / Habibi V’Gas 1* / Proper YH

Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Anna-Julia Kontio ja Jay Jay yhdeksänsiä 70:n osallistujan 150-luokassa – "Menimme omaa tahtia"
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Neljä suomalaista sijoittui kahden tähden 145-luokassa Belgiassa – Kontio jatkaa tulevaisuuden GP-hevosten rakentamista

3.–6.9. Esteratsastus CSICh-A Drammen, NOR / LINKKI
Alexia Nylund – Katarina

Kansalliset kilpailut

4.–6.9. Esteratsastus, Jumping PowerPark, PowerParkin ravirata
Pohjola Gold Grand Prix 2026, Pohjola Silver Grand Prix 2026, Pohjola Bronze Grand Prix 2026, Pohjola Suomenhevosten Grand Prix 2026, Pohjola Small Grand Prix 2026, Racing Trophy 5-v ja 6-v hevosille 2026, Racing Masters 7-8 v hevoset 2026

Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Valtteri Gundersby jää pois SM-kisoista – ei suunnittele jatkoa SRL:n hallituksessa
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Don Jan palasi isoihin luokkiin – Antti Linna vei Pohjola Gold GP:n voiton
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Vain kolme ratsukkoa viimeisessä suomenhevosten Pohjola-sarjan osakokeessa – Haukilehto kaksoisvoittoon

5.–6.9. Kouluratsastus, K-HR, Wesunda Dressage Center, Hattula
Pohjola Grand Tour 2026, Pohjola Small Tour 2026, Pohjola Finnhorse Tour 2026, Pohjola Rising Star Tour 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026

Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
Lehmusto ja Vekardo suomenhevosten koulumestareiksi kolmatta kertaa peräkkäin
Talvikki Järvinen, Danser T ja Veeti Hiltunen.
"Hevonen ja kuski lepää" – Vekardo pitää pienen kesäloman ennen loppurytistystä

5.–6.9. Esteratsastus, Henkilökohtaiset aluemestaruudet 2026 kaikilla alueilla samaan aikaan

Linkit kotimaan kilpailuihin täältä.

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